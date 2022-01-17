Меры безопасности на строящихся и реконструируемых социальных объектах будут усилены

На объектах культурного наследия, а также на всех строящихся и реконструируемых социальных объектах Мурманской области будут усилены меры охраны. Такое поручение дал губернатор Андрей Чибис по следам произошедшего в мурманском ДК моряков пожара. Одна из версий причины возгорания – поджог.

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, сигнал о возгорании в здании Дома культуры поступил в МЧС 16 января в 19.08. Все находившиеся в ДК люди были эвакуированы, к тушению привлекались 38 человек и 11 единиц техники. В 21.06 пожар был потушен.

Здание ДК моряков построено в 1936 году и имеет статус объекта культурного наследия. С 2021 года проводится капитальный ремонт фасада здания.

Как сообщил в ходе оперативного совещания начальник Главного управления МЧС России по Мурманской области Руслан Назаров, на данный момент рассматриваются две основные версии причины пожара – поджог и короткое замыкание в силовом электрокабеле.

«Очаг пожара был в неэксплуатируемой части помещения. В связи с этим прошу дать поручение об усилении работы частных охранных предприятий, обеспечивающих охрану объектов культурного наследия, а также усилении пожарной безопасности на объектах незавершённого строительства и реконструкции», – обратился к губернатору глава регионального управления МЧС.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, Андрей Чибис поблагодарил пожарных за оперативную работу и поручил профильным ведомствам принять необходимые меры.

«Прошу блок культуры, спорта и социального развития вместе с комитетом по обеспечению безопасности населения сформулировать поручения, чтобы по линии охраны усилить меры безопасности, в том числе от возможных поджогов», – подчеркнул губернатор.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/435319/#&gid=1&pid=1