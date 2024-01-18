Меры финансовой поддержки для сельскохозяйственных экспортеров на платформе «Мой экспорт»

АНО «Центр поддержки экспорта Мурманской области» приглашает экспортно ориентированные предприятия Мурманской области воспользоваться возможностями, которые предлагает цифровая платформа «Мой экспорт».

На платформе запущен сервис «Подбор льготного финансирования для экспортеров продукции АПК», который предлагает новые возможности для поддержки российских производителей сельскохозяйственной продукции. Так, экспортеры могут подобрать финансирование в соответствии с заключенными с Минсельхозом РФ соглашениями о повышении конкурентоспособности.

Также предприниматели могут подать заявку на различные виды финансирования внешнеторговой деятельности по льготной ставке в уполномоченных банках Минсельхоза.

«Новый сервис станет удобным инструментом для поддержки экспортеров продукции АПК, способствуя развитию отечественных сельскохозяйственных предприятий и улучшению их конкурентоспособности на мировых рынках. По мере того, как коммерческие банки будут добавлять свои продукты на платформу, экспортерам будет проще подобрать наиболее выгодное и удобное финансирование. Уже сейчас можно быстро и удобно, не выходя из офиса, направить кредитные заявки в банки, сотрудничающие с платформой «Мой экспорт», для подбора финансирования своей экспортной программы», — уточнил заместитель председателя правления РОСЭКСИМБАНКа Роман Смагин.

Поддержка оказывается юридическим и физическим лицам, зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя, которые занимаются экспортом сельскохозяйственных товаров.

Процедура подачи заявки составляет 10 минут. Подбор коммерческих предложений осуществляется бесплатно, а стоимость выбранной финансовой услуги определяется банком, оказывающим данную услугу.

В случае вопросов просьба обращаться в Центр поддержки экспорта Мурманской области по телефону + 7 (8152) 56-79-97.

АНО «Центр поддержки экспорта Мурманской области» оказывает услуги субъектам малого и среднего предпринимательства региона для выхода на экспорт и расширения географии экспортных поставок в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» при содействии регионального Министерства развития Арктики и экономики.

Фото (АО «Российский экспортный центр»): https://gov-murman.ru