Меры господдержки представлены на цифровой платформе «Мой экспорт»

Центр поддержки экспорта Мурманской области приглашает компании и индивидуальных предпринимателей региона воспользоваться возможностями, которые предлагает цифровая платформа «Мой экспорт». Цифровая платформа работает в режиме одного окна и предоставляет онлайн-доступ к государственным и бизнес-сервисам, сопровождающим выход компаний на экспорт.

С её помощью экспортёры могут решать различные вопросы в режиме онлайн. Например, подать заявку на меры государственной поддержки, оформление разрешительных документов, участие в выставках и бизнес-миссиях. Кроме того, платформа предлагает как государственные и бизнес-услуги, так и платные услуги от проверенных рыночных исполнителей на B2B-маркетплейсе «Профессионалы экспорта».

Цифровая платформа «Мой экспорт» (ИС «Одно окно») — один из фокусов национального проекта «Международная кооперация и экспорт», который направлен на увеличение экспорта несырьевых неэнергетических товаров. Сервисы платформы обеспечивают решение основных задач на каждом этапе экспортного цикла.

Для использования платформы «Мой экспорт» в полной мере необходимо иметь усиленную квалифицированную электронную подпись (УКЭП).

Каталог сервисов платформы «Мой экспорт» представлен по ссылке.

Подробнее об услугах, которые предлагает информационная система «Одно окно», можно узнать у специалистов Центра поддержки экспорта Мурманской области по телефону +7 (8152) 56-79-97.

Фото: https://gov-murman.ru