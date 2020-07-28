Меры по развитию туризма и сельского хозяйства войдут в программу поддержки коренных малочисленных народов Севера

Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке и в Арктике разрабатывает программу государственной поддержки экономической деятельности коренных малочисленных народов Севера, которая будет утверждена правительством Российской Федерации.

Государственная программа нацелена на развитие производства и экспорта сельскохозяйственной продукции, традиционной одежды и обуви, сувениров, блюд национальной кухни коренных народов, развитие туризма в местах их проживания, а также подготовку кадров из числа коренных народов.

Как пишет ТАСС, документ планируется подготовить до конца текущего года.