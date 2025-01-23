Меры поддержки цифровой платформы МСП.РФ стали доступны на Едином портале Госуслуг

На Едином портале «Госуслуги» стал доступен специальный раздел с основными федеральными и региональными мерами поддержки цифровой платформы МСП.РФ, а также полезными сервисами для создания и развития малого и среднего бизнеса. В нем предприниматели могут выбрать подходящие услуги и бесшовно перейти для подачи заявки для их получения на МСП.РФ.

«Корпорация МСП постоянно расширяет охват услугами и сервисами малого и среднего бизнеса и тех, кто планирует начать свое дело. Для этого мы используем в том числе интеграцию с другими электронными площадками. Теперь благодаря взаимодействию с порталом Госуслуг узнать всю информацию о доступных мерах развития можно там же. Выбрав подходящие, пользователь может бесшовно перейти на МСП.РФ и там без лишних усилий получить необходимые меры развития от государства», — отметил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.

Благодаря интеграции цифровой платформы МСП.РФ с Госуслугами пользователям доступно все необходимое для старта и развития малого и среднего предпринимательства. Это финансовые меры, включая субсидии, гранты, льготные кредиты; нефинансовые меры, включая обучение, консультации, в том числе от организаций инфраструктуры поддержки.

«Интеграция с порталом «Госуслуги» реализована по аналогии с запущенным на сайте ФНС в декабре 2024 года виджетом с данными о мерах господдержки бизнеса. После перехода с Госуслуг непосредственно на цифровую платформу МСП.РФ подобрать подходящие инструменты поддержки и услуги помогает проактивный механизм. Он исключительно с согласия пользователя анализирует данные о его бизнесе в цифровом профиле и на их основании подбирает из всего многообразия мер на МСП.РФ те инструменты, которые подходят конкретному предпринимателю. Все это удобно, просто и быстро», — подчеркнул Александр Исаевич.

Как сообщает Министерство развития Арктики и экономики Мурманской области, цифровая платформа МСП.РФ разработана Корпорацией МСП, она развивается для повышения доступности услуг и мер поддержки малого и среднего бизнеса по нацпроекту «Эффективная и конкурентная экономика».

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/