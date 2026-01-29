Срок приёма заявок на «Губернаторский старт» продлён до 4 марта«Семейная гостиная»: практика из Мончегорска, укрепляющая связи детей и родителей, признана одной из лучших в стране
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)29.01.26 11:00

Меры поддержки малого и среднего бизнеса в Мурманской области в центре внимания областного правительства

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, вчера на очередном заседании правительства Мурманской области под председательством главы региона Андрея Чибиса обсудили вопросы реализации мер поддержки малого и среднего бизнеса и программы «Губернаторский старт». В мероприятии принял участие спикер областной Думы Сергей Дубовой.

С информацией выступила министр туризма и предпринимательства Мурманской области Марта Говор. Прозвучало, что в регионе продолжается реализация программы «Губернаторский старт» в рамках стратегического плана «На Севере – жить!». Приём заявок на участие в проекте в этом году был открыт 26 января. Индивидуальные предприниматели, юрлица и самозанятые северяне, а также те, кто мечтает начать своё дело, могут получить грант до 2 млн рублей в зависимости от категорий проекта.

В целом поддержка малого предпринимательства в регионе ведётся в разных направлениях. В 2025 году более 300 предпринимателей получили финансовую поддержку из областной казны, свыше двух тысяч предпринимателей и физических лиц – образовательную и информационную. Всего в области действует 51 мера поддержки МСП – субсидии, налоговая и имущественная поддержка, льготное кредитование и поручительство. Отдельно отмечена поддержка организаций в сфере туризма. В прошлом году 10 предпринимателей получили порядка 80 миллионов рублей из федерального и областного бюджетов на создание средств размещения гостей и развитие национальных маршрутов.

– Считаю, в регионе эффективно работают меры поддержки малого и среднего бизнеса – разные виды и форматы – субсидии, льготные займы и налоги, имущественная поддержка. Согласен с губернатором, что необходимо более широко информировать предпринимателей об этих возможностях, – прокомментировал итоги заседания Сергей Дубовой. – Очевидно, бизнес создают с целью получать прибыль, но, вместе с тем, наши заполярные предприниматели очень отзывчивые и социально ответственные люди. И это они не раз показывали на деле, есть много примеров. В период аварии на электросетях много предпринимателей и организаций быстро откликнулись и пришли на помощь жителям Мурманска и Североморска, которые остались без света. Крупные компании предоставили свою технику и работников для ликвидации аварии. Всем глубокая благодарность за неравнодушие и готовность подставить плечо.

В рамках дальнейшего развития мер поддержки бизнеса губернатор поручил расширить доступ к льготным займам микрофинансовой организации ФОРМАП, включив в этом году в приоритетную категорию предпринимателей, имеющих детей в возрасте до пяти лет, а также статус многодетной семьи. Кроме этого, глава региона дал поручение Министерству туризма и предпринимательства организовать масштабный образовательный интенсив для предпринимателей по применению технологий искусственного интеллекта.

 

 

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/33783/

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)«Братских народов союз вековой»*, или Амбициозный проект определяет будущее коренного малочисленного населения Арктической зоны
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ НА 2026 ГОД И ПЛАНОВЫЙ 2-ЛЕТНИЙ ПЕРИОД ПРОШЁЛ ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕМурманская областная Дума: ДЕНЬ СУДОРЕМОНТНИКА - НОВОМУ ПРАЗДНИКУ БЫТЬ!БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ! Не вступайте в диалог с мошенниками, не сообщайте личные сведения
-

Последние комментарии

Д.О. Вернер
27.01.26 12:39
У нас в руководстве ИНЖЕНЕРЫ есть? Или только лирики? На фоне надувного кита действующие вышки ЛЭП образца 1966 года как-то страшновато...
Комментарий к новости:Минэнерго России держит на контроле ситуацию с восстановлением электроснабжения в Мурманской области
Мира
26.01.26 04:17
Переведите детей на дистанционное пока нет света! Авария за аварией, такими темпами без света мы рискуем отпуская детей в школу!
Комментарий к новости:Вынужденные изменения в работе дошкольных и школьных учреждений Мурманска и транспортного обслуживания горожан на 26 января
Маргарита
17.01.26 12:39
17 января 2026г. в доме 12 по ул. Пушкинской нет отопления во всей квартире, доме. Позвонила на гор.линию ЖКХ, о каких либо авариях на теплотрассе не в курсе. Меня уже прет от такого безобразия, ну до
Комментарий к новости:Телефон «горячей линии» по горячей теме
-Правовая консультация (18+)Юрист «SuperJob» рассказал, как работаем и отдыхаем в феврале 2026-го
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
293031123456789101112131415161718192021222324252627282930311
-Скоро в эфире16:15«Неизвестные сражения Великой Отечественной». Документальный фильм (16+)17:00«Международные новости». Информационная программа (12+)17:30Новости. Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Каждый третий работающий на удалёнке предпочтёт увольнение работе в офисе-PRO Валюту (16+)Курс доллара США снижается к основным мировым валютам-PRO Энергетику (18+)Да будет свет! Линию электроснабжения на временных опорах смонтировали-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 29 января-PRO Нефть и газ (18+)День работника нефтяной и газовой промышленности 2025: тренды и динамика-PRO Законы (18+)Для МСП из приоритетных отраслей продлены пониженные страховые взносы
-

Наш регион-51

© 2009 - 2026
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»