Меры поддержки малого и среднего бизнеса в Мурманской области в центре внимания областного правительства

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, вчера на очередном заседании правительства Мурманской области под председательством главы региона Андрея Чибиса обсудили вопросы реализации мер поддержки малого и среднего бизнеса и программы «Губернаторский старт». В мероприятии принял участие спикер областной Думы Сергей Дубовой.

С информацией выступила министр туризма и предпринимательства Мурманской области Марта Говор. Прозвучало, что в регионе продолжается реализация программы «Губернаторский старт» в рамках стратегического плана «На Севере – жить!». Приём заявок на участие в проекте в этом году был открыт 26 января. Индивидуальные предприниматели, юрлица и самозанятые северяне, а также те, кто мечтает начать своё дело, могут получить грант до 2 млн рублей в зависимости от категорий проекта.

В целом поддержка малого предпринимательства в регионе ведётся в разных направлениях. В 2025 году более 300 предпринимателей получили финансовую поддержку из областной казны, свыше двух тысяч предпринимателей и физических лиц – образовательную и информационную. Всего в области действует 51 мера поддержки МСП – субсидии, налоговая и имущественная поддержка, льготное кредитование и поручительство. Отдельно отмечена поддержка организаций в сфере туризма. В прошлом году 10 предпринимателей получили порядка 80 миллионов рублей из федерального и областного бюджетов на создание средств размещения гостей и развитие национальных маршрутов.

– Считаю, в регионе эффективно работают меры поддержки малого и среднего бизнеса – разные виды и форматы – субсидии, льготные займы и налоги, имущественная поддержка. Согласен с губернатором, что необходимо более широко информировать предпринимателей об этих возможностях, – прокомментировал итоги заседания Сергей Дубовой. – Очевидно, бизнес создают с целью получать прибыль, но, вместе с тем, наши заполярные предприниматели очень отзывчивые и социально ответственные люди. И это они не раз показывали на деле, есть много примеров. В период аварии на электросетях много предпринимателей и организаций быстро откликнулись и пришли на помощь жителям Мурманска и Североморска, которые остались без света. Крупные компании предоставили свою технику и работников для ликвидации аварии. Всем глубокая благодарность за неравнодушие и готовность подставить плечо.

В рамках дальнейшего развития мер поддержки бизнеса губернатор поручил расширить доступ к льготным займам микрофинансовой организации ФОРМАП, включив в этом году в приоритетную категорию предпринимателей, имеющих детей в возрасте до пяти лет, а также статус многодетной семьи. Кроме этого, глава региона дал поручение Министерству туризма и предпринимательства организовать масштабный образовательный интенсив для предпринимателей по применению технологий искусственного интеллекта.

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/33783/