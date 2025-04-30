Меры поддержки многодетных семей действуют во всех сферах нашего региона

Меры поддержки многодетных семей в Мурманской области обсудили в областной Думе. Круглый стол, проводимый председателем комитета областной Думы по социальной политике и делам семьи Станиславом Гонтарь, был посвящён анализу комплекса мер, предоставляемым в регионе многодетным семьям во исполнение Указа Президента РФ от 23 января 2024 года №63.

В мероприятии приняли участие региональные парламентарии – Юрий Шадрин и Анна Гришко по ВКС, руководитель аппарата Думы Светлана Виденеева, министр труда и социального развития Мурманской области Сергей Мякишев, управляющий Отделением Фонда пенсионного и социального страхования РФ по Мурманской области Вадим Корнов, председатели исполнительных органов власти Мурманской области и общественных организаций.

— В прошлом году Мурманской областной Думой был принят закон, который разрабатывался в связи с принятием Указа Президента России «О мерах социальной поддержки многодетных семей». Мы расширили меры соцподдержки, которые с 1 февраля распространяются не только на оплату коммунальных услуг, но и на оплату жилого помещения. Появилась ежегодная денежная выплата ко Дню знаний. Закон уточнил само понятие «многодетная семья», закрепил её бессрочный статус, – пояснил Станислав Гонтарь. – Кроме этого, в Указе были обозначены и рекомендации высшим должностным лицам в субъектах РФ. Сегодня с профильными ведомствами проанализируем, как исполняются эти рекомендации в нашем регионе и насколько действующие меры поддержки помогают снизить финансовую нагрузку на заполярные многодетные семьи.

С подробным докладом выступил профильный министр Сергей Мякишев. Он отметил, что в рамках Указа Президента России впервые выстроена чёткая система поддержки многодетных семей:

— Создана единая база данных, и такая унификация позволит каждому региону совершенствовать те или иные меры поддержки, которые есть в стране.

Сергей Мякишев также напомнил, что в Мурманской области действует 27 мер помощи семьям с детьми на общую сумму более 10 млрд рублей консолидированного бюджета, что, по его мнению, отражает главную тенденцию последних лет – будущая Россия – многодетная Россия.

Прозвучало, что меры поддержки многодетных семей действуют во всех сферах – здравоохранении, образовании, строительстве и транспорте, культуре, включая лекарственное обеспечение, бесплатное питание в образовательных организациях, возможность улучшения условий проживания.

Управляющий Отделением Фонда пенсионного и социального страхования РФ по Мурманской области Вадим Корнов проинформировал о предоставлении государственных пособий и выплат в связи рождением и воспитанием детей в многодетных семьях, а также о досрочном назначении женщинам страховой пенсии женщинам по старости в связи с рождением и воспитанием трёх и более детей. Он заострил внимание на том, что многодетные матери могут выйти на пенсию досрочно. В их трудовой стаж засчитывается нестраховой период во время ухода за каждым ребенком.

По завершении круглого стола участники высказали предложения по совершенствованию мер поддержки многодетных семей.

Фото: https://duma-murman.ru/upload/iblock/bb9/rn01ko4s6s62q5noz99oyoponyleubd5.JPG