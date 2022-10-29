Меры поддержки молодых семей в Арктических регионах обсудили в областной Думе

Круглый стол, посвященный этой теме, проводился по инициативе Молодёжного парламента при Мурманской областной Думе. В нём также приняли участие глава регионального парламента Сергей Дубовой, заместитель председателя областной Думы Евгений Никора, депутаты Анна Гришко и Евгений Тарбаев, министр труда и социального развития Мурманской области Сергей Мякишев, председатель комитета по социальной поддержке, взаимодействию с общественными организациями и делам молодежи администрации г. Мурманска Татьяна Печкарева, представители молодёжного актива региона, Красноярского края и Архангельской области.

В ходе заседания отмечалось, что в Кольском Заполярье предоставляется 25 мер социальной поддержки, в том числе 13 – без учёта доходов семьи. Самые востребованные – ежемесячная выплата при рождении первого ребёнка до достижения им возраста полутора лет, составляющая 75% величины прожиточного минимума для детей, единовременное пособие при рождении одновременно двух и более детей и ежемесячная денежная выплата беременным женщинам и кормящим матерям, заменяющая с этого года натуральное питание.

О работе с молодыми семьями медиков рассказал Евгений Тарбаев, Татьяна Печкарева – о взаимодействии с молодыми семьями Мурманска.

Представители Архангельской области и Красноярского края проинформировали и ситуации в своих регионах.

Заострялось внимание на необходимости внедрения мер информационной поддержки – консультативной, юридической и психологической.

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/24909/