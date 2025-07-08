Меры поддержки Отделения Социального фонда по Мурманской области получают более 15320 семей нашего региона

8 июля в России отмечается праздник День семьи, любви и верности. Отделение СФР по Мурманской области на постоянной основе реализует свыше 8 мер поддержки родителей. Эти меры включают выплаты пособий беременным женщинам, семьям с детьми разного возраста, назначение материнского капитала, а также помощь семьям военнослужащих.

Одной из главных мер поддержки регионального Отделения СФР остается единое пособие. Семьи со среднедушевым доходом ниже 25390 рублей в месяц на одного члена семьи имеют право на поддержку государства. Так, на этапе ожидания ребёнка будущим мамам предоставляется единое пособие в размере 50, 75 и 100% прожиточного минимума трудоспособного населения (в Мурманской области минимум равен 27675 рублей).

После рождения малыша семья может подать новое заявление и продолжить получать единое пособие вплоть до достижения ребёнком возраста 17 лет. Но выплата будет предоставляться уже в размере 50, 75 и 100% прожиточного минимума на ребёнка в регионе, который в 2025 году составляет 24628 рублей. Пособие выплачивается на протяжении 12 месяцев, а чтобы продлить выплату, достаточно подать новое заявление. И беременным женщинам, и родителям детей единое пособие назначается с учётом комплексной оценки нуждаемости семьи. В регионе на данный момент единое пособие получают 503 будущих мам и 10401родителей на 20186детей.

Чтобы поддержать родителей с новорожденными детьми семьям доступны два пособия: по беременности и родам и единовременное при рождении малыша. Первое пособие выплачивается женщине исходя из среднего заработка, рассчитанного за два календарных года, предшествующих году наступления отпуска по беременности и родам. В этом году пособие по беременности и родам в регионе уже получили 1473 женщины. Пособие при рождении ребёнка предоставляется в фиксированном размере – 26941 рубль (с учётом районного коэффициента сумма составляет 37718,39 рубля). С начала года его получили 1671 родитель.

Отдельным видом поддержки семей долгое время является программа материнского капитала. Сертификат можно направить на улучшение жилищных условий, образование детей, формирование накопительной пенсии одного из родителей, единовременную выплату остатка меньше 10000 рублей, а также ежемесячную выплату из материнского капитала.

В 2025 году размер материнского капитала составляет 690266,95 рубля на первого ребёнка, а при появлении второго — доплата в 221895,14 рубля. Для семьи, которая оформляет сертификат впервые после рождения второго или последующего ребёнка, сумма составляет 912162,09 рубля. Уже с начала года более 1273 семей в Мурманской области проактивно получили сертификат на материнский капитал.

Наряду с остальными пособиями, Отделение СФР по Мурманской области назначает ежемесячное пособие по уходу за ребёнком до 1,5 лет. Обратиться за пособием может мать, отец или другие родственники, опекуны, которые осуществляют уход за ребёнком во время отпуска по уходу за ребёнком. Для трудоустроенных родителей размер пособия составляет 40% среднего заработка за два предшествующих календарных года, но не ниже минимального размера, который составляет 14145,36 рублей (с учётом районного коэффициента).

Неработающие родители также могут оформить пособие по уходу за ребёнком до 1,5 лет. В этом случае пособие назначается с учётом комплексной оценки нуждаемости, при которой оцениваются доходы и имущество семьи, а также объективные причины отсутствия доходов. Для неработающих родителей пособие выплачивается в фиксированном размере 14145,36 рубля. В 2025 году пособие на детей до 1,5 лет было назначено 43 мурманским семьям.

Региональное Отделение СФР также поддерживает семьи, в которых отец ребёнка проходит срочную службу в армии РФ. Если папа ребёнка мобилизован или призван на срочную службу, семья может получать ежемесячное пособие на ребёнка военнослужащего по призыву. Размер пособия в регионе составляет 25599 рублей и назначается без учёта доходов семьи по заявлению. Выплата пособия продолжается до достижения ребёнком трёх лет, но не дольше срока службы отца.

Будущая мама со сроком беременности не менее 180 дней, муж которой служит в армии по призыву или мобилизован, может получить единовременное пособие беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву. Размер пособия в регионе составляет 59731 рубль. Выплата также предоставляется, если муж учится на первом курсе военного училища или на первом курсе военной кафедры учебного заведения.

По всем вопросам выплат льгот можно обратиться в единый контакт-центр Отделения СФР по Мурманской области.