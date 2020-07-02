Меры поддержки субъектов малого и среднего бизнеса Мурманской области продлены до 31 июля

Субъекты малого и среднего предпринимательства (СМСП) Мурманской области из списка отраслей экономики, наиболее пострадавших в результате пандемии коронавируса, продолжат получать целевую субсидию на поддержку занятости. Выплаты на оплату труда продлены до 31 июля.

Ранее финансовая поддержка СМСП на выплату заработных плат была единовременной. По итогам онлайн-встречи губернатора Андрея Чибиса с представителями фитнес-индустрии региона в этот пункт было решено внести изменения. Теперь получить субсидию повторно могут индивидуальные предприниматели без наёмных работников в размере не более одного минимального размера оплаты труда. На компенсацию затрат по заработной плате СМСП предусмотрена выплата не более пяти МРОТ.

Действующие поправки распространяются на ИП и СМСП, занятых в отраслях экономики, деятельность которых по состоянию на 1 июня 2020 года была приостановлена.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, постановление №464-ПП от 30.06.2020 подписал губернатор Андрей Чибис. Документ опубликован на портале правительства Мурманской области в разделе «Официальный электронный бюллетень».