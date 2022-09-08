Меры поддержки талантливой молодёжи, реализуемые правительством Мурманской области, отмечены Министром образования РФ Сергеем Кравцовым

В рамках Всероссийского совещания по программе капитального ремонта школ, организованного «Единой Россией» и Минпросвещения, Андрей Чибис рассказал о реализации программы по модернизации системы образования в регионе.

Губернатор отметил, что в Мурманской области действует ряд мер поддержки талантливой молодёжи.

«Безусловно, важно стимулировать самих ребят достигать хороших результатов. Так, введено поощрение для победителей и призеров Всероссийской олимпиады школьников - единовременная выплата 200 тысяч рублей победителю и 150 призеру. Для педагогов-наставников тоже предусмотрены премии - педагог, подготовивший победителя заключительного этапа, получает 150 тысяч рублей, подготовивший призера - 100 тысяч рублей», - напомнил Андрей Чибис.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, министр образования РФ Сергей Кравцов отдельно отметил меры поддержки правительства Мурманской области.

«Благодарю за внимание, которое вы уделяете образованию, за решения по доплате олимпиадникам и учителям, которые их подготовили. Это очень важно для людей. Спасибо за те обещания, которые вы берете и выполняете», — поблагодарил Сергей Кравцов.

Фото: https://gov-murman.ru