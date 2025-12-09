Меры поддержки участников специальной военной операции обсудили в правительстве региона

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, вчера в работе оперативного совещания, которое в режиме ВКС провёл губернатор Андрей Чибис, принял участие председатель регионального парламента Сергей Дубовой.

Во время обсуждения вопроса о мерах поддержки участников специальной военной операции, отмечалось, что в Мурманской области действует 55 видов поддержки для участников СВО и членов их семей. Общий объём предоставленной денежной помощи с начала спецоперации превысил 4 миллиарда рублей. Большое количество мер поддержки для детей защитников Отечества предусмотрено в образовании: компенсация родительской платы в детских садах, единовременное пособие при поступлении ребенка в первый класс, предоставление путевок в детские оздоровительные лагеря, двухразовое бесплатное питание в школах и другие.

Участникам СВО и членам их семей оказывается бесплатная юридическая помощь, а также помощь в получении профессионального и дополнительного профессионального образования, в трудоустройстве, в оформлении социальных выплат и мер социальной поддержки. Для инвалидов боевых действий предусмотрено бесплатное социальное обслуживание на дому, в полустационарной и стационарной форме.

В регионе действуют различные имущественные, жилищные, земельные и налоговые льготы для участников спецоперации и членов их семей.

- В Мурманской области ведётся системная и эффективная работа, направленная на поддержку участников специальной военной операции и членов их семей, - отметил Сергей Дубовой. – Применяются различные виды помощи по самым разным направлениям. Появляются новые льготы, а по действующим – упрощается порядок получения, сокращаются сроки предоставления, минимизируются перечни предоставляемых документов. Сейчас крайне важный вопрос – трудоустройство и социализация тех бойцов, которые возвращаются. Необходимо, чтобы они в мирной жизни чувствовали себя уверенно.

Также в рамках оперативного совещания обсуждались итоги волонтёрской деятельности в Мурманской области в 2025 году.

Отмечалось, что за 6 лет число добровольцев в регионе выросло в 16 раз: на конец 2019 года количество волонтеров, зарегистрированных на Единой информационной системе «Добро.РФ», составляло 2013 человек, на сегодняшний день в области 33472 волонтёра.

В личных электронных волонтёрских книжках жителей Кольского Заполярья на конец 2025 года проставлено 183580 волонтёрских часов, 4217 добрых дел, реализовано 133 проекта. Наиболее активно в регионе развиваются 9 направлений добровольчества - в сфере культуры, экологии, медицины, науки, гражданско-патриотического воспитания и поиска пропавших людей.

Особое внимание – поддержке бойцов специальной военной операции. В настоящее время на территории Мурманской области осуществляют свою деятельность порядка 30 инициативных волонтёрских групп, основная деятельность которых направлена на сбор средств, гуманитарной помощи, плетение сетей, изготовление окопных свечей, сублимированных наборов, сухих душей, изготовление необходимых элементов одежды для участвующих в СВО и находящихся на лечении.

- За последние годы волонтёрское движение в регионе стало по-настоящему мощным, масштабным, с каждым годом в нём участвует всё больше и больше северян, - подчеркнул председатель областной Думы. - Волонтёры задействованы во всех ключевых сферах, их усилия способствуют улучшению качества жизни тех, кто находится в уязвимом положении, и помогают решать социальные проблемы. Что не менее важно, участие в волонтёрской работе развивает чувство гражданской ответственности и патриотизма. Наша общая задача и дальше поддерживать, развивать добровольческое движение на территории региона.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/558260/#&gid=1&pid=1