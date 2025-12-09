Стартовало голосование по выбору дворовых территорий, подлежащих ямочному ремонту в 2026 годуСохраняем то, что можно утерять: в Нью-Йорке мастер резьбы по камню основал академию, а в Москве возрождают старинную культуру русского чаепития
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)09.12.25 09:30

Меры поддержки участников специальной военной операции обсудили в правительстве региона

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, вчера в работе оперативного совещания, которое в режиме ВКС провёл губернатор Андрей Чибис,  принял участие председатель регионального парламента Сергей Дубовой.

Во время обсуждения вопроса о мерах поддержки участников специальной военной операции, отмечалось, что в Мурманской области действует 55 видов поддержки для участников СВО и членов их семей. Общий объём предоставленной денежной помощи с начала спецоперации превысил 4 миллиарда рублей. Большое количество мер поддержки для детей защитников Отечества предусмотрено в образовании: компенсация родительской платы в детских садах, единовременное пособие при поступлении ребенка в первый класс, предоставление путевок в детские оздоровительные лагеря, двухразовое бесплатное питание в школах и другие.

Участникам СВО и членам их семей оказывается бесплатная юридическая помощь, а также помощь в получении профессионального и дополнительного профессионального образования, в трудоустройстве, в оформлении социальных выплат и мер социальной поддержки. Для инвалидов боевых действий предусмотрено бесплатное социальное обслуживание на дому, в полустационарной и стационарной форме.

В регионе действуют различные имущественные, жилищные, земельные и налоговые льготы для участников спецоперации и членов их семей.

- В Мурманской области ведётся системная и эффективная работа, направленная на поддержку участников специальной военной операции и членов их семей, - отметил Сергей Дубовой. – Применяются различные виды помощи по самым разным направлениям. Появляются новые льготы, а по действующим – упрощается порядок получения, сокращаются сроки предоставления, минимизируются перечни предоставляемых документов. Сейчас крайне важный вопрос – трудоустройство и социализация тех бойцов, которые возвращаются. Необходимо, чтобы они в мирной жизни чувствовали себя уверенно.

Также в рамках оперативного совещания обсуждались итоги волонтёрской деятельности в Мурманской области в 2025 году.

Отмечалось, что за 6 лет число добровольцев в регионе выросло в 16 раз: на конец 2019 года количество волонтеров, зарегистрированных на Единой информационной системе «Добро.РФ», составляло 2013 человек, на сегодняшний день в области 33472 волонтёра.

В личных электронных волонтёрских книжках жителей Кольского Заполярья на конец 2025 года проставлено 183580 волонтёрских часов, 4217 добрых дел, реализовано 133 проекта. Наиболее активно в регионе развиваются 9 направлений добровольчества - в сфере культуры, экологии, медицины, науки, гражданско-патриотического воспитания и поиска пропавших людей.

Особое внимание – поддержке бойцов специальной военной операции. В настоящее время на территории Мурманской области осуществляют свою деятельность порядка 30 инициативных волонтёрских групп, основная деятельность которых направлена на сбор средств, гуманитарной помощи, плетение сетей, изготовление окопных свечей, сублимированных наборов, сухих душей, изготовление необходимых элементов одежды для участвующих в СВО и находящихся на лечении.

- За последние годы волонтёрское движение в регионе стало по-настоящему мощным, масштабным, с каждым годом в нём участвует всё больше и больше северян, - подчеркнул председатель областной Думы. - Волонтёры задействованы во всех ключевых сферах, их усилия способствуют улучшению качества жизни тех, кто находится в уязвимом положении, и помогают решать социальные проблемы. Что не менее важно, участие в волонтёрской работе развивает чувство гражданской ответственности и патриотизма. Наша общая задача и дальше поддерживать, развивать добровольческое движение на территории региона.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/558260/#&gid=1&pid=1

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Самые востребованные вакансии массового найма в Мурманской области: как работодатели борются за продавцов, курьеров и упаковщиков
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ НА 2026 ГОД И ПЛАНОВЫЙ 2-ЛЕТНИЙ ПЕРИОД ПРОШЁЛ ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕМурманская областная Дума: ДЕНЬ СУДОРЕМОНТНИКА - НОВОМУ ПРАЗДНИКУ БЫТЬ!БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ! Не вступайте в диалог с мошенниками, не сообщайте личные сведения
-

Последние комментарии

Viktor Pavlov
08.12.25 12:19
Областной бюджет с дефицитом, а на ремонт кабинета губернатора, как вижу, деньги нашлись. А чем старый кабинет был плох? В какую сумму обошёлся массивный стол? Ответы на эти вопросы мы не получим..
Комментарий к новости:Важно консолидировать усилия, чтобы сохранить инвестиционную привлекательность Заполярья - сенатор РФ Елена Дягилева
Ирина
03.12.25 21:23
Благодарю за воспоминание о моём героическом дедушке - Зосиме Ивановиче Хабарове и героях - портовиках, совершивших подвиг во время Великой Отечественной войны.
Комментарий к новости:История буксира «Кола» - это один из примеров героической обороны Заполярья портофлотовцами
Виктор
28.11.25 23:55
Хорошая программа! Николай - молодчина)) Немного много у Светланы было слов, не соответствующих реальности - например, о 62% регулярно занимающихся спортом и физкультурой... При всём этом (если бы бы
Комментарий к новости:Светлана Наумова и Александр Зубко: о спортивных новинках декабря
-Правовая консультация (18+)В 2026 году для ряда юридических лиц сохраняется возможность подачи заявлений на кадастровый учёт на бумажном носителе
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
123456789101112131415161718192021222324252627282930311234
-Скоро в эфире10:25«Осколки-2». Художественный сериал, 4 серия (16+)11:30Новости. Информационная программа (12+)12:00«Открытая студия». Прямой эфир
-PRO Деньги (16+)Прозрачность и справедливость: в России изменились правила расчёта платы за холодную воду для жителей, которые не установили индивидуальные приборы учёта-PRO Валюту (16+)Курс доллара вырос почти на 1,18 рубля, евро прибавляет 1 рубль-PRO Энергетику (18+)Заполярные коммунальщики восстановили бесперебойную работу котельной в Приморском округе-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 9 декабря-PRO Нефть и газ (18+)День работника нефтяной и газовой промышленности 2025: тренды и динамика-PRO Законы (18+)Законы, вступающие в силу в декабре
-

Наш регион-51

© 2009 - 2025
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»