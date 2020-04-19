Меры региональных властей по ограничению распространения коронавируса стабилизировали ситуацию в Мурманской области

За прошедшие сутки в России зарегистрированы 6060 новых случаев заболевания коронавирусом в 78 регионах, сообщил федеральный оперативный штаб по COVID-19. Общее число инфицированных выросло до 42853. По данным Университета Джонса Хопкинса, Россия теперь занимает десятое место в мире по заболеваемости COVID-19.

Оперштаб отметил, что почти 43% новых больных коронавирусом не имели клинических проявлений болезни и были выявлены только благодаря активному тестированию потенциальных зараженных.

Больше всего новых случаев заболевания были выявлены в Москве (3579). В Московской области за последние сутки число больных коронавирусом выросло на 709, в Нижегородской - на 129, в Санкт-Петербурге - на 114, в Архангельской области - на 68, в Мордовии - на 60, в Тульской области — на 58, в Краснодарском крае - на 48. В Чечне и Оренбургской области по 44 новых пациента с COVID-19, в Марий Эл - 43, в Рязанской, Тюменской областях и Ингушетии - по 42, в Якутии - 41, в Кировской области - 39, в Хабаровском крае - 38, в Калужской области - 37, в Дагестане и Ростовской области - по 35, в Тверской и Мурманской областях - по 33, в Татарстане - 31, в Ленинградской области и Чувашии - по 29, в Пермском крае - 28. В остальных 52 регионах зафиксировано меньшее количество заболевших за сутки.

Мурманская область вышла из числа регионов-лидеров по заболеваемости коронавирусом. Скорее всего, эффект дали меры региональных властей для ограничения распространения области.

Много проблем по-прежнему в Хабаровском крае, где администрация упустила ситуацию. Увеличилось количество заболевших во Владимирской и Смоленской областях. По мнению экспертов, Россия сейчас выходит на пик заболеваемости, поэтому на следующей неделе будут рекордные цифры.

За сутки в России умерли 48 пациентов с COVID-19 (из них 28 в Москве и девять в Подмосковье), всего за все время эпидемии в России от коронавируса скончался 361 человек.

Как сообщает региональный штаб по COVID-19, сегодня в в Кировске скончалась 85-летняя женщина, проходившая самостоятельное лечение на дому. Диагноз «коронавирус» подтверждён посмертно.

Женщина страдала сопутствующими заболеваниями сердечно-сосудистой системы. За весь период пандемии в Мурманской области зафиксированы три летальных исхода.