Меряемся зарплатами: у кого в Мурманской области сильнее всего вырос доход с начала года

Аналитика рынка труда по итогам за июнь показывает, что работодатели нарастили предлагаемую зарплату в большинстве вакансий мурманского рынка труда. Эксперты hh.ru выяснили, кому на местном рынке труда повезло больше других и сколько можно заработать, если выйти на рынок труда прямо сейчас.

Данные вакансий, которые размещали работодатели на hh.ru в начале этого года, показывают, что средняя зарплата в январе в Мурманской области была на уровне 58 тысяч рублей. За шесть месяцев этого года работодатели увеличили предлагаемый доход на 8 тысяч рублей (до 66 тысяч).

В разрезе профессиональных сфер могли получить прибавку больше других трудящихся работники из добывающего сектора – в этой сфере доход вырос на 45 тысяч рублей. Действительно, зарплаты в вакансиях для геолога в Мурманской области с начала года влетели на 88 тысяч до 190 тысяч, а для геодезиста – на 40 тысяч до 180 тысяч рублей.

Также видна хорошая зарплатная динамика в производственной сфере, здесь доход вырос в вакансиях на 28 тысяч (до 98 тысяч). Особенно сильно за полгода выросли зарплатные предложения для целого ряда профессий этой области. Теперь в Мурманской области инженер-электроник может заработать на 69 тысяч рублей больше, чем зимой (доход на данный момент 154 тысячи). Также стали больше предлагать зарплату метрологам (+50 тысяч до 95 тысяч), операторам производственной линии (+36 тысяч до 102 тысяч рублей).

Выросли с начала года зарплаты и в сфере рабочего персонала (+21 тысяча до 92 тысяч), заметнее всего у монтажников (+35 тысяч до 115 тысяч), мастеров участка (+20 тысяч до 100 тысяч), маляров (+10 тысяч до 75 тысяч рублей). Кроме того, растёт зарплата и в юридической сфере (+5 тысяч до 48 тысяч), особенно у юристов (+17 тысяч до 74 тысяч)

Увеличилась зарплата и в области науки (+13 тысяч до 55 тысяч), сильнее всего у научных специалистов/исследователей (+71 тысяча до 131 тысячи рублей).

Насколько выросли зарплаты в вакансиях разных сфер рынка труда Мурманской области за шесть месяцев: