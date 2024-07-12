Меряемся зарплатами: у кого в Мурманской области сильнее всего вырос доход с начала года
Аналитика рынка труда по итогам за июнь показывает, что работодатели нарастили предлагаемую зарплату в большинстве вакансий мурманского рынка труда. Эксперты hh.ru выяснили, кому на местном рынке труда повезло больше других и сколько можно заработать, если выйти на рынок труда прямо сейчас.
Данные вакансий, которые размещали работодатели на hh.ru в начале этого года, показывают, что средняя зарплата в январе в Мурманской области была на уровне 58 тысяч рублей. За шесть месяцев этого года работодатели увеличили предлагаемый доход на 8 тысяч рублей (до 66 тысяч).
В разрезе профессиональных сфер могли получить прибавку больше других трудящихся работники из добывающего сектора – в этой сфере доход вырос на 45 тысяч рублей. Действительно, зарплаты в вакансиях для геолога в Мурманской области с начала года влетели на 88 тысяч до 190 тысяч, а для геодезиста – на 40 тысяч до 180 тысяч рублей.
Также видна хорошая зарплатная динамика в производственной сфере, здесь доход вырос в вакансиях на 28 тысяч (до 98 тысяч). Особенно сильно за полгода выросли зарплатные предложения для целого ряда профессий этой области. Теперь в Мурманской области инженер-электроник может заработать на 69 тысяч рублей больше, чем зимой (доход на данный момент 154 тысячи). Также стали больше предлагать зарплату метрологам (+50 тысяч до 95 тысяч), операторам производственной линии (+36 тысяч до 102 тысяч рублей).
Выросли с начала года зарплаты и в сфере рабочего персонала (+21 тысяча до 92 тысяч), заметнее всего у монтажников (+35 тысяч до 115 тысяч), мастеров участка (+20 тысяч до 100 тысяч), маляров (+10 тысяч до 75 тысяч рублей). Кроме того, растёт зарплата и в юридической сфере (+5 тысяч до 48 тысяч), особенно у юристов (+17 тысяч до 74 тысяч)
Увеличилась зарплата и в области науки (+13 тысяч до 55 тысяч), сильнее всего у научных специалистов/исследователей (+71 тысяча до 131 тысячи рублей).
Насколько выросли зарплаты в вакансиях разных сфер рынка труда Мурманской области за шесть месяцев:
|
Профсфера
|
янв.24
|
июн.24
|
Динамика за
полгода, руб.
|
Добыча сырья
|
75 285 ₽
|
120 000 ₽
|
44 715 ₽
|
Сельское хозяйство
|
77 817 ₽
|
116 971 ₽
|
39 154 ₽
|
Транспорт, логистика, перевозки
|
70 717 ₽
|
102 703 ₽
|
31 987 ₽
|
Производство, сервисное обслуживание
|
70 002 ₽
|
97 944 ₽
|
27 943 ₽
|
Строительство, недвижимость
|
72 747 ₽
|
99 986 ₽
|
27 239 ₽
|
Высший и средний менеджмент
|
98 490 ₽
|
122 704 ₽
|
24 215 ₽
|
Рабочий персонал
|
70 857 ₽
|
91 740 ₽
|
20 883 ₽
|
Закупки
|
56 704 ₽
|
74 467 ₽
|
17 764 ₽
|
Юристы
|
55 378 ₽
|
71 216 ₽
|
15 838 ₽
|
Домашний, обслуживающий персонал
|
60 473 ₽
|
74 858 ₽
|
14 385 ₽
|
Наука, образование
|
42 225 ₽
|
55 519 ₽
|
13 294 ₽
|
Управление персоналом, тренинги
|
61 246 ₽
|
73 005 ₽
|
11 758 ₽
|
Финансы, бухгалтерия
|
54 303 ₽
|
65 292 ₽
|
10 989 ₽
|
Медицина, фармацевтика
|
57 921 ₽
|
67 353 ₽
|
9 432 ₽
|
Туризм, гостиницы, рестораны
|
48 633 ₽
|
54 057 ₽
|
5 424 ₽
|
Продажи, обслуживание клиентов
|
54 003 ₽
|
58 706 ₽
|
4 702 ₽
|
Административный персонал
|
56 300 ₽
|
60 618 ₽
|
4 319 ₽
|
Автомобильный бизнес
|
90 000 ₽
|
92 328 ₽
|
2 328 ₽
|
Безопасность
|
62 412 ₽
|
64 066 ₽
|
1 654 ₽
|
Информационные технологии
|
65 474 ₽
|
66 903 ₽
|
1 429 ₽
|
Розничная торговля
|
54 246 ₽
|
55 285 ₽
|
1 038 ₽