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Мурманская область. Арктика (16+)12.07.24 12:00

Меряемся зарплатами: у кого в Мурманской области сильнее всего вырос доход с начала года

Аналитика рынка труда по итогам за июнь показывает, что работодатели нарастили предлагаемую зарплату в большинстве вакансий мурманского рынка труда. Эксперты hh.ru выяснили, кому на местном рынке труда повезло больше других и сколько можно заработать, если выйти на рынок труда прямо сейчас.

Данные вакансий, которые размещали работодатели на hh.ru в начале этого года, показывают, что средняя зарплата в январе в Мурманской области была на уровне 58 тысяч рублей. За шесть месяцев этого года работодатели увеличили предлагаемый доход на 8 тысяч рублей (до 66 тысяч).

В разрезе профессиональных сфер могли получить прибавку больше других трудящихся работники из добывающего сектора – в этой сфере доход вырос на 45 тысяч рублей. Действительно, зарплаты в вакансиях для геолога в Мурманской области с начала года влетели на 88 тысяч до 190 тысяч, а для геодезиста – на 40 тысяч до 180 тысяч рублей.

Также видна хорошая зарплатная динамика в производственной сфере, здесь доход вырос в вакансиях на 28 тысяч (до 98 тысяч). Особенно сильно за полгода выросли зарплатные предложения для целого ряда профессий этой области. Теперь в Мурманской области инженер-электроник может заработать на 69 тысяч рублей больше, чем зимой (доход на данный момент 154 тысячи). Также стали больше предлагать зарплату метрологам (+50 тысяч до 95 тысяч), операторам производственной линии (+36 тысяч до 102 тысяч рублей).

Выросли с начала года зарплаты и в сфере рабочего персонала (+21 тысяча до 92 тысяч), заметнее всего у монтажников (+35 тысяч до 115 тысяч), мастеров участка (+20 тысяч до 100 тысяч), маляров (+10 тысяч до 75 тысяч рублей). Кроме того, растёт зарплата и в юридической сфере (+5 тысяч до 48 тысяч), особенно у юристов (+17 тысяч до 74 тысяч)

Увеличилась зарплата и в области науки (+13 тысяч до 55 тысяч), сильнее всего у научных специалистов/исследователей (+71 тысяча до 131 тысячи рублей).

Насколько выросли зарплаты в вакансиях разных сфер рынка труда Мурманской области за шесть месяцев:

Профсфера

янв.24

июн.24

Динамика за

полгода, руб.

Добыча сырья

75 285 ₽

120 000 ₽

44 715 ₽

Сельское хозяйство

77 817 ₽

116 971 ₽

39 154 ₽

Транспорт, логистика, перевозки

70 717 ₽

102 703 ₽

31 987 ₽

Производство, сервисное обслуживание

70 002 ₽

97 944 ₽

27 943 ₽

Строительство, недвижимость

72 747 ₽

99 986 ₽

27 239 ₽

Высший и средний менеджмент

98 490 ₽

122 704 ₽

24 215 ₽

Рабочий персонал

70 857 ₽

91 740 ₽

20 883 ₽

Закупки

56 704 ₽

74 467 ₽

17 764 ₽

Юристы

55 378 ₽

71 216 ₽

15 838 ₽

Домашний, обслуживающий персонал

60 473 ₽

74 858 ₽

14 385 ₽

Наука, образование

42 225 ₽

55 519 ₽

13 294 ₽

Управление персоналом, тренинги

61 246 ₽

73 005 ₽

11 758 ₽

Финансы, бухгалтерия

54 303 ₽

65 292 ₽

10 989 ₽

Медицина, фармацевтика

57 921 ₽

67 353 ₽

9 432 ₽

Туризм, гостиницы, рестораны

48 633 ₽

54 057 ₽

5 424 ₽

Продажи, обслуживание клиентов

54 003 ₽

58 706 ₽

4 702 ₽

Административный персонал

56 300 ₽

60 618 ₽

4 319 ₽

Автомобильный бизнес

90 000 ₽

92 328 ₽

2 328 ₽

Безопасность

62 412 ₽

64 066 ₽

1 654 ₽

Информационные технологии

65 474 ₽

66 903 ₽

1 429 ₽

Розничная торговля

54 246 ₽

55 285 ₽

1 038 ₽

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