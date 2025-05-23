«Месье Амилькар, или Человек, который платит» - на основной сцене областного театра

Сначала этот спектакль покорил зрителей в камерном формате, а теперь он стал масштабнее, ярче и острее. Интеллектуальная комедия «Месье Амилькар, или Человек, который платит» ворвалась на большую сцену Мурманского областного драматического театра.

Как сообщает vk.com/murmandrama, сюжет закручен: Амилькар нанимает актрису, художника и девушку лёгкого поведения, чтобы те изображали его семью. Но образ идеальной семьи трещит по швам: появляется тёща с характером, зять-байкер, герои начинают жить своими страстями...

Но это не просто комедия: здесь есть место драме и неожиданным поворотам сюжета.

Мощная актерская игра, невероятная режиссура от Алексея Ожогина (Москва), стильные декорации от Нины Гордиенко (Санкт-Петербург) и свет от Павла Куделькина, который превращает сцену в живой организм - всё это ждёт зрителей на спектакле, который состоится на основная сцена Мурманского областного драматического театра 4 июня в 19.00. (18+)

Фото: https://vk.com/murmandrama?z=photo-623014_457255170%2F01eb2afa21225a038b