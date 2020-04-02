Места массового скопления людей и работу магазинов в Североморске проверяет специально созданная общественная комиссия

Рейды проводятся ежедневно, с 27 марта, и дважды в день – в 12.00 и 18.00. В них принимают участие специалисты Управления образования, образовательных организаций ЗАТО, органов опеки, представители комиссии по делам несовершеннолетних, сотрудники полиции, местной добровольной народной дружины и депутаты.

Последние несколько дней, кроме мест массового пребывания людей и соблюдения североморцами режима самоизоляции, общественники проверяют работу предприятий общественного питания и магазинов. Сейчас, в условиях пандемии, ограничительные меры не распространяются на продуктовые магазины и торговые точки, где продаются предметы первой необходимости. Кафе могут работать лишь на доставку.

Большинство магазинов в Североморске работает, не нарушая закона. Но есть и такие, где ограничения пытаются обойти - размещают на дверях объявления с текстом «в связи со сложной обстановкой, просим вас заходить в помещение строго по одному» или делают вид, что ничего не знают о введённых мерах. Общественники проводят профилактические беседы. Основные нарекания участников рейда касаются работы продавцов без масок и перчаток. Все замечания фиксируются, составляется протокол, данные передаются в Роспотребнадзор и полицию.