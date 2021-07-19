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Мурманская область. Арктика (16+)19.07.21 11:30

Место съёмок – Мурманская область - на губернаторский конкурс грантов на реализацию кинопроектов молодежи подано 9 заявок

15 июля завершился приём заявок на конкурс грантов губернатора Мурманской области на реализацию кинопроектов молодёжи. Грант даёт возможность снять игровое и неигровое кино на территории Кольского полуострова.

В конкурсную комиссию поступило 9 заявок от соискателей  в возрасте от 20 до 34 лет. В числе заявителей  студенты, обучающиеся в российских киновузах, мурманские тележурналисты и режиссеры, снимавшие ранее фильмы за счёт собственных средств.

Больше половины кинопроектов планируются в жанре короткометражного игрового фильма. Есть пилот веб-сериала, лента в жанре мокьюментари, мистический триллер, три документальных проекта. Темы, к которым обращаются авторы в своих будущих лентах, касаются семейных ценностей, рассказывают о современной молодёжи арктического региона, об удивительных людях, проживающих в различных уголках Кольского полуострова, возвращают к событиям Великой Отечественной войны, поднимают проблемы сохранения национальной культуры и бережного отношения к природе. Один из авторов планирует создать документальное исследование заполярной музыкальной сцены на современном этапе развития индустрии.

Всего разыгрывается один миллион рублей. Молодые кинематографисты могут претендовать на грант в размере до 500 тысяч рублей, которым можно покрыть не более 70% от всех расходов. Защита проектов состоится на питчинге 6 августа 2021 года. Кинопроект должен быть реализован до 20 декабря текущего года.

Как сообщает Центр развития кинопроизводства Мурманской области «Нордфильм», во время заявительной кампании Центр развития кинопроизводства Мурманской области, являющийся оператором конкурса, организовал специально для соискателей два мастер-класса с Любовью Шахановой, известным российским киносценаристом. Любовь Шаханова не только рассказала  об основных тенденциях в мире киноиндустрии, которые дают шанс на появление успешного кинопроекта, но и подробно разобрала синопсис каждого фильма, присланного ей соискателями конкурса для профессиональной оценки. Благодаря этому участники конкурса имели возможность доработать свои творческие проекты перед подачей заявки с учетом замечаний специалиста. Заявители также смогли получить индивидуальные консультации у сотрудников Центра по подготовке заявки и составлению сметы проекта.

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