Место съёмок – Мурманская область: в регионе приступили к созданию многосерийного кинопроекта «Заполярный вальс»

На Кольском полуострове проходят съёмки кинопроекта «Заполярный вальс». 16-серийный фильм для телеканала «Россия» снимает кинокомпания «Гамма». Главные роли в сериале исполнят Татьяна Лялина, Олег Фомин и Ольга Кабо.

По сюжету, главная героиня Алена возвращается в город своего детства. Она поможет вдохнуть жизнь в небольшую провинциальную больницу, откроет для себя мир Севера и столкнётся с давними переживаниями, связанными с гибелью её мамы.

Восемь мурманских актёров из областного драматического театра, театра Северного флота и Арктического театра сыграют в картине роли второго плана. В съёмках также примет участие известный мурманский радиоведущий.



Принять участие в создании картины смогут и обычные северяне. Центр развития кинопроизводства уже открыл приём заявок в группе в социльной сети «ВКонтакте».

Одной из площадок для съёмок сериала стал Мурманский областной краеведческий музей. Несколько значимых для сюжета сцен сериала происходят в музее, причем прямо во время экскурсии. Киногруппа обратилась к специалистам учреждения за консультацией и текст сценария был откорректирован для большего соответствия. И хотя по сюжету действие происходит в выдуманном городе Белозерске, в нём нашли отражение реальные факты из истории нашего края.

В июле съёмки начнутся в Кировске – исполнительный продюсер кинокартины Эдуард Горбенко («Географ глобус пропил», «Кедр пронзает небо», «Лучше, чем люди», «СуперБобровы» и др. киноработы) уже побывал в Хибинах. Съёмки в Москве и в зимнем Мурманске завершены. Премьера сериала запланирована на 2023 год.

Как сообщает региональное Министерство культуры, часть административных сотрудников для съёмочной площадки Центр развития кинопроизводства Мурманской области вместе с представителями «Гаммы» подготовил в прошлом году в рамках кинолаборатории «Нордфильм». Напомним, что курс был организован Центром развития кинопроизводства Мурманской области в связи с нарастающим потоком российских киногрупп, выбирающих для съёмок своих проектов Мурманскую область, и острой потребностью в местных кадрах для работы на съёмочных площадках.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/