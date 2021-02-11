Месяц кислородных коктейлей объявлен в Мурманском морском торговом порту

Весь февраль в обеденное время сотрудники Мурманского морского торгового порта будут получать кислородные коктейли. Это стало возможно благодаря программе оздоровления портовиков, которая действует на предприятии.

Интересно, что эти коктейли сильно отличаются от тех, которыми обычно потчуют в санаториях: они не только полезные, но и вкусные. Весь секрет в том, что изготавливаются коктейли в АО «ММТП» на основе сока с отваром шиповника. Портовики по достоинству оценили новинку.

Курс составляет две недели, затем нужно сделать двухнедельный перерыв и можно снова повторить прием. Специалисты утверждают, что один такой коктейль на организм человека действует так же, как полуторачасовая прогулка в лесу. При курсовом употреблении повышается сопротивляемость организма вирусам и инфекциям, улучшается работоспособность, нормализуется сон и артериальное давление, происходит детоксикация организма, активизируется клеточный метаболизм, устраняется синдром хронической усталости.

«В непростых условиях жизни на Крайнем Севере людям непросто. Чтобы поддержать их иммунитет, особенно в разгар сезона ОРВИ, сделать выход из Полярной ночи проще, мы решили оздоровить портовиков кислородными коктейлями. А так как сотрудникам АО «ММТП» эта идея понравилась, было решено продолжить выдавать коктейли и в марте», - рассказывает начальник службы по социальным вопросам и коммуникациям АО «ММТП» Галина Чадаева.

Напомним, помимо этого на территории Мурманского морского торгового порта функционирует спортивно-оздоровительный комплекс. Портовики имеют возможность поправлять свое здоровье в санаториях, предприятием организуется детский оздоровительный отдых, действуют различные оздоровительные программы. Сотрудникам предприятия предоставляется дорожка в бассейне, а зимой и летом на базе отдыха «Теремок» ежегодно проходят корпоративные спартакиады для детей и взрослых.