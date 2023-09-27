Мета-навыки – что это такое и почему на них растёт спрос у бизнеса?
О софт-скилах многое уже известно, однако термин «метанавыки» относительно молод. В чём же разница между ними и почему хард-скилы в очередной раз теряют свою значимость и насколько активно бизнес интересуются такими компетенциями у работников?
Развитие софт-скилов — 85% карьерного успеха, и только 15% — прикладные навыки, к такому выводу пришли учёные Гарварда, Стэнфорда и Фонда Карнеги. При этом развить «гибкие» навыки можно, не обладая профессиональным опытом. Некоторые специалисты, которые находятся только в начале своего карьерного пути, уже после окончания института могут обладать управленческим потенциалом или развитыми критическим мышлением и т. д.
При этом «мягкие» навыки часто путают с мета-компетенциями. Определимся с понятиями: софт-скилы — приобретённые практические навыки, которые помогают человеку развиваться, налаживать коммуникацию с другими людьми и добиваться целей. А мета-навыки — это базовые неотъемлемые личностные качества человека, на основе которых развиваются все остальные навыки. Именно они позволяют развивать софт- и хард-скилы, а также диджитал-компетенции, которые так ценятся компаниями сейчас.
Сейчас ещё нет окончательной классификации мета-навыков. Но психологи включают в список мета-навыков целый ряд компетенций. Аналитики hh.ru проанализировали рынок труда и выяснили большинство из этих компетенций в вакансиях, а также замерили, как часто их стали упоминать за последний год. В данном случае работодатели всё чаще и больше ищут работников с развитой эмпатией – этот мета-навык стали упоминать за год на 144% чаще. Ещё бизнесу, судя по числу новых вакансий, не хватает обучаемых сотрудников (+69% новых вакансий с подобным мета-навыком).
|
мета-навык
|
доля упоминания
в вакансиях
в 2023 году
|
Динамика
за год
|
внимательность
|
51%
|
36%
|
обучаемость
|
20%
|
69%
|
креативность
|
8%
|
37%
|
уверенность в себе
|
3%
|
42%
|
эмпатия
|
2%
|
144%
|
осознанность
|
1%
|
26%
|
самосознание
|
0,9%
|
27%
|
терпимость к различиям
|
0,1%
|
5%
|
интегральное восприятие и мышление
|
почти не встречается в вакансиях
Можно ли развить мета-навыки?
Несмотря на то, что их всё ещё принято считать «врождёнными», некоторые всё же можно развить:
- Изучать и развивать свою эмоциональную и интуитивную интеллектуальность. Важно уметь понять, как эмоции влияют на мышление и принятие решений. Эту задачу могут упростить приложения для отслеживания своих эмоций, например трекер-эмоций How We Feel.
- Практика мета-когнитивного мышления. Внимательно следить за мышлением и учиться анализировать его. Например, полезно ответить на вопросы типа: «Почему я думаю так, а не иначе?» или «Какие аргументы подкрепляют мои мысли?». Это поможет сместиться с автоматического реагирования на более глубокий уровень.
- Не забывайте про сопровождающую мета-навыки эмпатию. Умение понимать и переживать чужие эмоции, допускать альтернативные точки зрения поможет лучше понимать себя и окружающих.
Фото: https://gov-murman.ru