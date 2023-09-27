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Мурманская область. Арктика (16+)27.09.23 18:00

Мета-навыки – что это такое и почему на них растёт спрос у бизнеса?

О софт-скилах многое уже известно, однако термин «метанавыки» относительно молод. В чём же разница между ними и почему хард-скилы в очередной раз теряют свою значимость и насколько активно бизнес интересуются такими компетенциями у работников?

Развитие софт-скилов — 85% карьерного успеха, и только 15% — прикладные навыки, к такому выводу пришли учёные Гарварда, Стэнфорда и Фонда Карнеги. При этом развить «гибкие» навыки можно, не обладая профессиональным опытом. Некоторые специалисты, которые находятся только в начале своего карьерного пути, уже после окончания института могут обладать управленческим потенциалом или развитыми критическим мышлением и т. д.

При этом «мягкие» навыки часто путают с мета-компетенциями. Определимся с понятиями: софт-скилы — приобретённые практические навыки, которые помогают человеку развиваться, налаживать коммуникацию с другими людьми и добиваться целей. А мета-навыки — это базовые неотъемлемые личностные качества человека, на основе которых развиваются все остальные навыки. Именно они позволяют развивать софт- и хард-скилы, а также диджитал-компетенции, которые так ценятся компаниями сейчас. 

Сейчас ещё нет окончательной классификации мета-навыков. Но психологи включают в список мета-навыков целый ряд компетенций. Аналитики hh.ru проанализировали рынок труда и выяснили большинство из этих компетенций в вакансиях, а также замерили, как часто их стали упоминать за последний год. В данном случае работодатели всё чаще и больше ищут работников с развитой эмпатией – этот мета-навык стали упоминать за год на 144% чаще. Ещё бизнесу, судя по числу новых вакансий, не хватает обучаемых сотрудников (+69% новых вакансий с подобным мета-навыком).

мета-навык

доля упоминания

 в вакансиях

 в 2023 году

Динамика

 за год

внимательность

51%

36%

обучаемость

20%

69%

креативность

8%

37%

уверенность в себе

3%

42%

эмпатия

2%

144%

осознанность

1%

26%

самосознание

0,9%

27%

терпимость к различиям

0,1%

5%

интегральное восприятие и мышление

почти не встречается в вакансиях

 

Можно ли развить мета-навыки?

Несмотря на то, что их всё ещё принято считать «врождёнными», некоторые всё же можно развить:

  • Изучать и развивать свою эмоциональную и интуитивную интеллектуальность. Важно уметь понять, как эмоции влияют на мышление и принятие решений. Эту задачу могут упростить приложения для отслеживания своих эмоций, например трекер-эмоций How We Feel.
  • Практика мета-когнитивного мышления. Внимательно следить за мышлением и учиться анализировать его. Например, полезно ответить на вопросы типа: «Почему я думаю так, а не иначе?» или «Какие аргументы подкрепляют мои мысли?». Это поможет сместиться с автоматического реагирования на более глубокий уровень.
  • Не забывайте про сопровождающую мета-навыки эмпатию. Умение понимать и переживать чужие эмоции, допускать альтернативные точки зрения поможет лучше понимать себя и окружающих.

Фото: https://gov-murman.ru

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