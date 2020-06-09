Минвостокразвития предлагает либерализовать доступ к шельфу Арктики с 2021 годаХОРОШИЕ НОВОСТИ: Жить в период пандемии - «Брось продукты из окна» и обувь 75-го размера
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика (16+)09.06.20 12:45

Металлический сайдинг для фасадов зданий главной базы подводных сил Северного флота будет цветов Андреевского флага – белого и синего

В процессе текущего ремонта казарменно-жилищного фонда, который проводится на средства, выделенные Департаментом эксплуатационного содержания и обеспечения коммунальными услугами воинских частей и организаций Министерства обороны Российской Федерации по решению заместителя Министра обороны генерала армии Дмитрия Булгакова военные городки Северного флота приобретают современный вид и выделяются яркими красками на фоне сурового арктического пейзажа.

Согласно утвержденных Министром обороны России генералом армии Сергеем Шойгу типовых решений, металлический сайдинг для фасадов зданий, подбирается по цвету, соответствующему виду Вооружённых Сил или роду войск, к которым относятся ремонтируемые строения. Так для объектов главной базы подводных сил Северного флота были выбраны цвета Андреевского флага – белый и синий.

Для облицовки стен зданий в военных городках сухопутных и береговых войск Северного флота традиционно используется светло-жёлтый и красный. Современные фасады подобных расцветок сделаны в арктической мотострелковой бригаде в сельском поселении Алакуртти и в береговой ракетно-артиллерийской бригады в посёлке Оленья Губа.

В 2019 году завершён ремонт в базы подводников в Гаджиеве. В настоящее время ведутся работы на военных объектах в городе-герое Мурманске.

Как сообщает пресс-служба СФ, отремонтированные фасады зданий стали не только яркими и прочными, но и вентилируемыми, износостойкими и энергоэффективными. Они в полной мере обеспечивают необходимую защиту строительных конструкций от воздействия сурового климата Крайнего Севера в соответствии с требованиями санитарных норм и правил.

Помимо кровель и фасадов в ходе текущего ремонта проходит обновление инженерных систем, оконных и дверных блоков. Выполняется косметический ремонт внутренних помещений.

 

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)«Рифы» на пути реализации планов по загрузке Северного морского пути
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"ДУМА. ПОВЕСТКА - КОРОНАВИРУС75-летию Великой Победы. Память поколений передают депутаты Мурманской областной ДумыМурманская областная Дума. Время важных решений
-Политбарометр (18+)
ПодробнееВ Мурманском горкоме КПРФ избрали секретарей
-Слово не воробей... (16+)Любая власть – это служение
-Ходят слухи… (18+)Снега много, но коронавирус может сорвать «Лыжню дружбы»
-

Последние комментарии

Анатолий К.
31.05.20 19:42
А ведь это х******о, грозит неделя простоя для торгового порта, другим крупным строительным компаниям. "Ворота в Арктику" оказались с дефектом! * - купюры внесены редакцией.
Комментарий к новости:На пять дней прерывается железнодорожное сообщение с Мурманском
МаринаФ
29.05.20 15:15
А что это глава региона людей поучает, а сам без маски сидит?
Комментарий к новости:В Мурманской области режим повышенной готовности сохраняется до 15 июня - губернатор Андрей Чибис
Алекс
28.05.20 18:06
Чему радуетесь? Тому,что организация,рассадник заразы,вогнавшая в анабиоз целый регион,подкинет денег областным чинушам? Ну-ну,радуйтесь!
Комментарий к новости:Регион и «НОВАТЭК» планируют плотно сотрудничать
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
12345678910111213141516171819202122232425262728293012345
-Скоро в эфире23:00«Рамки закона». Тематическая программа (12+)23:30«Знаки 2.0». Развлекательная программа (12+)00:00«Международные новости». Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Оптовики продолжают повышать цены на бензин, их примеру следуют и АЗС Мурманской области-PRO Валюту (16+)Курс доллара вырос на 36 копеек, евро – на 16 копеек-PRO Энергетику (18+)Побочный эффект пандемии - потребление электроэнергии в энергосистеме Мурманской области в мае уменьшилось на 1,8%-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 10 июня-PRO Нефть и газ (18+)«НОВАТЭК» построит на корейской верфи СПГ-баржу для перегрузочного комплекса в Мурманске-PRO Законы (18+)Скоро выборы - законопроект о возврате индексаций пенсий работающим пенсионерам внесён в Госдуму
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Наложение ареста на единственное жильё признано законным
-Нам интересно Ваше мнение
29.04.20: Прошло сообщение, что все детские здравницы страны готовятся к открытию 1 июня! А вы готовы отправить детей на отдых в другой регион этим летом?Проголосовало: 877 человек
© 2009 - 2020
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика