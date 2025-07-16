«Металлурги на драйве!» - День металлурга и 90-летие компании «Норникель» в Мончегорске отметят с размахом
Большой праздник пройдёт уже в эту субботу, 19 июля, на центральной площади Мончегорска. Изюминкой праздника станет выступление приглашенных звёзд российской эстрады Татьяны Куртуковой и Сергея Бобунца – лидера группы «Смысловые галлюцинации».
Праздничная программа.
9.00 - забег «Норникеля».
12.00-23.00 - работа фудкорта.
12.00-16.00 - состязания и турниры: турнир на силовых аттракционах «Сила металла»; мастер-класс по украшениям из металла «Стильный металл»; чемпионат «Стальные кулаки» (соревнование по игре «Мортал Комбат»); чемпионат по силовому турнику «Хват металлурга».
12.00-16.00 - конкурс детских рисунков на асфальте.
12.00-19.00 - специальная зона состязаний: «Т-СИЛА от «Т-Банка!».
16.00-18.00 - соревнование «Пожарная тяга».
18.30-19.00 - стантрайдинг, трюковое мотошоу.
19.00-19.45 - выступление Татьяны Куртуковой.
19.45-20.30 - церемония награждения лучших сотрудников «Норникеля».
20.30-20.40 - «Энергия стиля. искусство, движение, вдохновение». Шоу-дефиле рабочей одежды от молодёжного сообщества «ВXK».
20.40 - финал турнира «Стальные кулаки» по игре «Мортал Комбат».
21.00 - выступление Сергея Бобунца - лидера группы «Смысловые галлюцинации».
21.45 - дискотека от Dj.