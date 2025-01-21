В Мурманской области реализуют программу развития медицины в Арктической зоне с применением дистанционного мониторинга пациентов с хроническими заболеваниямиС мая возобновляется прямое авиасообщение между Мурманском и Минском
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)21.01.25 10:00

Метель, резкий уход в минус и сильный снегопад – в Мурманской области крайне непростая погодная ситуация: все службы продолжают работать в режиме повышенной готовности

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, что вчера в ходе оперативного совещания в правительстве Мурманской области глава региона Андрей Чибис поручил максимально задействовать все ресурсы для ликвидации последствий аномальной погоды.

«Погода является критической – сначала сильнейшие морозы, затем плюсовая температура, одновременно с этим дожди, сильный ветер и метель. В отдельных муниципалитетах, ну, и почти по всей области, выпала двукратная норма снега. На прошлой неделе по области мы ввели режим повышенной готовности. Сегодня ночью ситуация по многим населённым пунктам ещё более осложнилась. Одновременно с похолоданием пришла метель, как следствие – огромный объём выпавшего снега. По оперативным данным, с 18.00 вчерашнего вечера и до 8.00 сегодня только в Мурманске выпало 23% месячной нормы осадков. И снег продолжает идти. На дорогах минимальная видимость. Ещё раз прошу всех коллег максимально задействовать все ресурсы для ликвидации последствий аномальной погоды», – сказал Андрей Чибис.

Глава региона также призвал северян с пониманием отнестись к сложившейся ситуации.

«Просьба к работодателям, в ситуациях, где это возможно, перевести максимальное количество работников на дистанционный режим, а образовательным учреждениям – принимать своевременные решения об отмене занятий», – подчеркнул глава региона.

Водителям по возможности рекомендовано воздержаться от дальних поездок.

Глав региона подчеркнул, что в настоящее время ключевая задача – обеспечить максимально быструю ликвидацию последствий погодных условий.

«Я призываю всех коллег держать руку на пульсе и продолжать работу по всем направлениям в усиленном режиме. Всех спасателей прошу быть наготове к принятию необходимых решений в случае, если возникнут тяжёлые заторы на дорогах. То же самое касается и медицинских служб. Отдельное внимание уделите кровлям, уборке снега», – сказал губернатор и поблагодарил всех, кто работает в круглосуточном режиме с прошлой недели, борясь с непогодой.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Тренды в найме в 2025 году: к чему готовиться бизнесу?
-Фоторепортаж (6+)Фестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидетьVIII Арктический фестиваль «Териберка»: «Вызов Арктики», «Вкус Арктики» и развлечения на любой вкус
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ-2025С ДЕТСТВА ЛЮБИЛ НАБЛЮДАТЬ ЗА РАБОТОЙ РАЗЛИЧНЫХ МЕХАНИЗМОВМурманская областная Дума: ФИНАЛЬНОЕ ЗАСЕДАНИЕ СЕЗОНА
-

Последние комментарии

сергей
10.01.25 12:59
Этот закон недопустим и антиконституционен . Это оставление в опасности многих людей . Это оставление в опасности , оставление без связи пожилых людей , людей болеющих , живущих далеко от салонов св
Комментарий к новости:С 2025 года россияне не смогут заплатить за сотовую связь наличными без предъявления паспорта либо без идентификации через портал «Госуслуги»
Сергей
09.01.25 15:56
По этому номеру можно только получить справочную информацию, а сделать заявку на опломбировку счётчиков, не получится, всё равно "посылают" на 47-79-37(опломб. кв. счётчиков) где никто никогда не отв
Комментарий к новости:«Мурманскводоканал» запустил новый номер многоканального телефона для граждан
Олег
29.12.24 09:24
Хочу пойти на сво добровольцем
Комментарий к новости:Поехать добровольцем в зону СВО: Минобороны РФ подготовило порядок вступления граждан в добровольческие формирования
-Правовая консультация (18+)Северянам стало проще дистанционно оформить выплату по ОСАГО
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
30311234567891011121314151617181920212223242526272829303112
-Скоро в эфире17:00«Международные новости». Информационная программа (12+)17:30Новости. Информационная программа (12+)18:00Мультфильмы (0+/6+)
-PRO Деньги (16+)В Мурманской области с 1 февраля вводятся новые тарифы на перевозку пассажиров-PRO Валюту (16+)Нефть дешевеет, доллар США укрепляется к евро и фунту стерлингов-PRO Энергетику (18+)Технологическое присоединение к сетям теплоснабжения объектов капитального строительства в Мурманской области идёт согласно графику-PRO ЖКХ (18+)В 2024 году в 11 домах Мурманска заменили водоподогреватели за счёт областного бюджета-PRO Нефть и газ (18+)Правительство России передало строительство магистрального газопровода Волхов – Мурманск компании «Газпром»-PRO Законы (18+)Северянам стало проще дистанционно оформить выплату по ОСАГО
-

Наш регион-51

© 2009 - 2025
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика