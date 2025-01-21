Метель, резкий уход в минус и сильный снегопад – в Мурманской области крайне непростая погодная ситуация: все службы продолжают работать в режиме повышенной готовности

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, что вчера в ходе оперативного совещания в правительстве Мурманской области глава региона Андрей Чибис поручил максимально задействовать все ресурсы для ликвидации последствий аномальной погоды.

«Погода является критической – сначала сильнейшие морозы, затем плюсовая температура, одновременно с этим дожди, сильный ветер и метель. В отдельных муниципалитетах, ну, и почти по всей области, выпала двукратная норма снега. На прошлой неделе по области мы ввели режим повышенной готовности. Сегодня ночью ситуация по многим населённым пунктам ещё более осложнилась. Одновременно с похолоданием пришла метель, как следствие – огромный объём выпавшего снега. По оперативным данным, с 18.00 вчерашнего вечера и до 8.00 сегодня только в Мурманске выпало 23% месячной нормы осадков. И снег продолжает идти. На дорогах минимальная видимость. Ещё раз прошу всех коллег максимально задействовать все ресурсы для ликвидации последствий аномальной погоды», – сказал Андрей Чибис.

Глава региона также призвал северян с пониманием отнестись к сложившейся ситуации.

«Просьба к работодателям, в ситуациях, где это возможно, перевести максимальное количество работников на дистанционный режим, а образовательным учреждениям – принимать своевременные решения об отмене занятий», – подчеркнул глава региона.

Водителям по возможности рекомендовано воздержаться от дальних поездок.

Глав региона подчеркнул, что в настоящее время ключевая задача – обеспечить максимально быструю ликвидацию последствий погодных условий.

«Я призываю всех коллег держать руку на пульсе и продолжать работу по всем направлениям в усиленном режиме. Всех спасателей прошу быть наготове к принятию необходимых решений в случае, если возникнут тяжёлые заторы на дорогах. То же самое касается и медицинских служб. Отдельное внимание уделите кровлям, уборке снега», – сказал губернатор и поблагодарил всех, кто работает в круглосуточном режиме с прошлой недели, борясь с непогодой.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/