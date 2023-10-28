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Мурманская область. Арктика (16+)28.10.23 15:00

Метеостанции имени Е.К. Федорова на острове Вайгач быть!

Научно-экспедиционное судно «Академик Трёшников» Арктического и антарктического научно-исследовательского института, обеспечивающее в этом году снабжение труднодоступных станций Росгидромета в российской Арктике, доставило около 40 тонн грузов для строительства нового здания метеостанции имени Е.К. Федорова на острове Вайгач. Метеостанция входит в состав наблюдательной сети Северного УГМС.

Как сообщает aari.ru/press-center, основание будущего строения было сделано ранее, поэтому доставленный модульный конструктив удалось смонтировать в кратчайшие сроки. В настоящее время сотрудники метеостанции приступили к выполнению своих обязанностей уже в новом современном здании, где созданы все условия для работы и комфортного проживания специалистов станции в суровых условиях арктических широтах.

Новое модульное здание состоит из десяти блоков, включающих служебную часть для профессиональной деятельности, кают-компанию с кухонной мебелью, телевизором и диваном, хозяйственно-бытовую часть с сауной, душевыми кабинами и стиральной машиной, жилые модули со всей необходимой мебелью и складские помещения.

Здание построено с применением энергосберегающих технологий. Облицовка выполнена из пенополиизоцианурата, позволяющего лучше сохранять тепло. Кроме того, в здании установлены современная система отопления, работающая на жидком топливе, и приточно-вытяжная система вентиляции, которая также способствует сохранению тепла. В непосредственной близости от здания станции установлены солнечная электростанция – альтернативный источник получения электроэнергии, модульная дизельная, модуль очистки сточных вод, а также емкости запаса воды и вышка ледовых наблюдений.

«Арктический и антарктический научно-исследовательский институт впервые принял на себя миссию по обеспечению труднодоступных станций Росгидромета в Арктике. Это важнейшая задача, от решения которой зависит работоспособность значительной части наблюдательной сети страны. На текущий момент более половины всех запланированных к посещению станций обеспечены всем необходимым для работы и жизнедеятельности», – отметил Юрий Угрюмов, заместитель директора по экспедиционной работе Арктического и антарктического научно-исследовательского института.

Остров Вайгач является стратегически важной точкой Северного морского пути. Он расположен у северного побережья России на границе Карского и Баренцева морей. От континента его отделает пролив Югорский шар, а от Новой Земли – Карские ворота.

«Результаты наблюдений, проводимых работниками станции, являются основой для создания метеорологических и морских гидрологических прогнозов погоды по трассе Северного морского пути. Новый современный модуль для работы и проживания людей на Вайгаче построен на месте старого деревянного здания. Модернизация труднодоступных станций, направленная на создание комфортных условий для полярников, стала возможной благодаря поддержке ведомственного проекта «Развитие системы государственного мониторинга состояния и загрязнения окружающей среды в Арктической зоне РФ», – рассказала заместитель начальника ФГБУ «Северное УГМС» Ирина Мальцева.

 

Фото (Северное УГМС, ААНИИ): https://vk.com/arcticandantarctic?z=photo-165713521_457245457%2Fwall-165713521_5700

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