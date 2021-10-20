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Мурманская область. Арктика (16+)20.10.21 15:30

Методы кибермошенников и как от них защититься: в ЦУР рассказали, как обезопасить свои накопления

В Центре управления регионом Мурманской области провели брифинг на тему «Методы кибермошенников и как от них защититься». Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, представители регионального отделения Банка России, УМВД России по Мурманской области и ЦУР подробно рассказали о последних угрозах и тактике преступников, как не стать их жертвами.

По словам руководителя Центра управления регионом Мурманской области Алексея Медведева, за последние три месяца в социальных сетях Мурманской области размещено 1405 сообщений о совершенных мошеннических действиях. В сентябре Банк России и ЦУР Мурманской области начали совместную работу по противодействию киберпреступлениям.

«Отделение Банка России по Мурманской области и Центр управления регионом запустили серию совместных обучающих мероприятий по повышению финансовой грамотности северян. В рамках проекта проводятся лекции и мастер-классы, запущена информационная кампания в СМИ и соцсетях. Цель проекта – обучить северян кибергигиене и финансовой грамотности, предостеречь их от возможных опасностей», – отметил руководитель ЦУР.

По информации УМВД России по Мурманской области, с начала года в регионе зарегистрировано более 2000 преступлений, совершенных с использованием современных информационно-коммуникационных технологий.

Практически ежедневно регистрируются факты телефонного мошенничества и дистанционного обмана с помощью сайтов бесплатных объявлений. Значительные средства северяне теряют, участвуя в финансовых пирамидах. Антирекорд этого месяца – 9,5 млн рублей. Северянин лишился своих денег, поверив обещаниям быстрого заработка на операциях с криптовалютой.

«В первое время жертва действительно получает какую-то прибыль, но это делается только для того, чтобы увлечь человека и заставить его переводить еще большую сумму. В конечном итоге, человек теряет свои деньги», – отметил начальник отделения по раскрытию мошенничеств УУР УМВД России по Мурманской области Станислав Сидоров.

Чаще всего киберпреступники крадут деньги у клиентов банков с помощью методов социальной инженерии.

«Мошенник с помощью различных психологических приемов вынуждает потенциальную жертву передать ему персональные данные, сведения о банковской карте, счета или перевести деньги», – сообщила начальник юридического отдела Отделения Мурманск Северо-Западного ГУ Банка России Ирина Никулина.

Представитель Центробанка напомнила о необходимости критически анализировать ситуацию, прежде чем совершать действия, из-за которых можно потерять деньги и бережно относиться к безопасности своих персональных данных.

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