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Мурманская область. Арктика (16+)27.11.22 10:00

Между Мурманском и Калининградом подписано соглашение о стратегическом партнёрстве в сфере развития внутреннего и въездного туризма

В Мурманске презентовали туристический потенциал Калининградской области. Во время мероприятия было подписано соглашение о сотрудничестве между комитетом по туризму Мурманской области и министерством по культуре и туризму Калининградской области.

Ведущие туроператоры Калининградской области во главе с министром по культуре и туризму Калининградской области Андреем Ермаком и директором Туристского информационного центра Калининградской области Галиной Офицеровой поделились секретами познавательного отдыха, дали рекомендации по самым популярным туристическим маршрутам и презентовали новые программы.

Презентационные мероприятия туристического потенциала проводятся в городах прямого авиасообщения с целью открытия новых туристических рынков и создания совместных туристических продуктов.

Александр Елисеев, председатель комитета по туризму Мурманской области подчеркнул, что предстоит совместная работа в области продвижения, маркетинга и путешествия, а также работа с целевыми аудиториями двух регионов.

«Наши регионы совсем не похожи, тем самым туристу будет интереснее побывать в самом крупном городе за Полярным кругом и в самом западном регионе России. Несмотря на большой рывок в развитии внутреннего туризма, мы мало знаем о друг друге», – сказал он.

В формате B2B туроператоры Мурманской области поделились с коллегами новыми форматами работы, путем включения креативных индустрий в турпродукт и обсудили возможные форматы взаимодействия.

В рамках встречи состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между комитетом по туризму Мурманской области и министерством по культуре и туризму Калининградской области. Соглашение является дополнительным укреплением стратегического партнерства сфере развития внутреннего и въездного туризма.

Как сообщает региональный комитет по туризму, согласно документу, между двумя регионами Северо-Западного федерального округа планируется информационное сотрудничество, обмен опытом об эффективных инструментах продвижения и повышения квалификации кадров в сфере туризма, повышение уровня осведомленности туристов о мероприятиях, проводимых на территориях регионов, а также разработка межрегиональных маршрутов.

«Инфо-туры туроператоров – одна из самых эффективных и интересных форм продвижения регионов на внутреннем туристическом рынке, и мы рады, что нам удалось в этом году с ответным визитом посетить Мурманск. Помимо официального соглашения о сотрудничестве между министерством по культуре и туризму Калининградской области и комитетом по туризму Мурманской области, которое мы сегодня подписали, нашей главной задачей было наладить взаимодействие между региональными туроператорами, которые смогут обеспечить предоставление качественного туристического продукта в каждом из регионов. И, конечно, мы договорились продолжить работу над постановкой регулярного авиарейса не только в высокий сезон, но и межсезонье. Ещё одним направлением совместной работы мы с коллегами определили совместное продвижение наших регионов, как в рамках проекта «Серебряное ожерелье», так и для массового туриста из Москвы и Московской области», – отметил Андрей Ермак.

Фото: https://www.youtube.com/watch?v=K0oOo7eT0jo

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