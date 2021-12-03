Между правительством Мурманской области и Российским студенческим спортивным союзом подписано соглашение о сотрудничестве

2-4 декабря делегация от Мурманской области в составе заместителя губернатора Мурманской области Елены Дягилевой и министра спорта Мурманской области Светланы Наумовой работает в Санкт-Петербурге для решения ряда важных вопросов в сфере развития физической культуры и спорта в регионе.

Вчера в рамках открытия Всероссийского Форума «Актуальные вопросы развития студенческого спорта», заместитель губернатора Мурманской области Елена Дягилева приняла участие в торжественной церемонии подписания соглашения о сотрудничестве в сфере развития студенческого спорта на территории Мурманской области между правительством Мурманской области и Российским студенческим спортивным союзом.

Соглашение предусматривает взаимодействие сторон по вовлечению студентов в систематические занятия физической культурой и спортом, формированию условий для занятий физической культурой и спортом для проведения комплексных мероприятий по физической и спортивной подготовке студентов, содействию здоровому образу жизни молодежи, созданию условий для ее самореализации, а также обеспечению подготовки к участию и участия студентов в региональных, межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных и спортивных мероприятиях.

«Несмотря на проводимую работу по развитию студенческого спорта в регионе, перед нами продолжают стоять серьезные задачи по реформированию и развитию сферы организации системы физической культуры, работы спортклубов, студенческих спортивных объединений Мурманской области. И мы рады, что сегодняшний форум стал площадкой, на базе которой подписано соглашение о сотрудничестве с Российским студенческим спортивным союзом, которое обеспечит нашему региону поддержку от коллег в области развития студенческого спорта», – отметила Елена Дягилева.

Форум ежегодно объединяет на одной экспертной площадке более 300 представителей спортивного студенческого сообщества. В рамках форума в текущем году будут обсуждаться вопросы, которые касаются развития студенческого спорта на региональном и муниципальном уровнях, подготовки спортивного резерва, новые форматы развития студенческих спортивных клубов и студенческих спортивных лиг, вопросы цифровизации студенческого спорта.

Также в рамках рабочего визита в Санкт-Петербург министр спорта Мурманской области Светлана Наумова приняла участие в работе круглого стола на тему «Развитие массового спорта в Арктической зоне Российской Федерации» в рамках XI Международного форума «Арктика: настоящее и будущее», в котором принимают участие представители Минспорта России, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, входящих в Арктическую зону, общероссийских общественных организаций.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, Форум ежегодно подводит итоги арктической повестки и объединяет усилия представителей органов власти, бизнеса и общественности для определения ключевых векторов развития Арктической зоны и формирования государственной политики по освоению полярного региона.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/429607/