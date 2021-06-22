Между региональным Минприроды, заповедником «Пасвик» и центром «Вторая школа» будет подписано соглашение о сотрудничестве

В Министерстве природных ресурсов, экологии и рыбного хозяйства Мурманской области состоялось рабочее совещание заместителя министра Екатерины Туйчиевой с представителями заповедника «Пасвик» и Центра социальных проектов Печенгского округа «Вторая школа» по вопросам реализации проекта «Туристические маршруты Печенгского округа» и развития сотрудничества в сфере охраны природы и окружающей среды в регионе.

В ходе совещания обсудили вопросы сотрудничества по направлениям развития и поддержки сети особо охраняемых природных территорий Мурманской области, экологического просвещения населения, развития культурно-познавательного и экологического туризма, международного сотрудничества в области охраны природы, сохранения, рационального использования лесов, пресечения нарушений природоохранного законодательства. В частности, стороны говорили об оборудовании памятников природы регионального значения «Водопад на реке Шуонийоки» и «Кедр сибирский в Никельском лесничестве» объектами туристической инфраструктуры, уборке мусора, развитии волонтерского движения, проведении эколого-просветительских акций.

Как сообщает региональное Министерство природных ресурсов, экологии и рыбного хозяйства, в рамках совещания принято решение о подписании трехстороннего соглашения о сотрудничестве, учитывающего общие интересы в целях обеспечения устойчивого, экологически ориентированного развития Мурманской области.