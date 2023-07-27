Между Россией и Китаем запустят безвизовый туристический обмен. Мурманская область готова к приёму гостей

Между Россией и Китаем запустят безвизовый туристический обмен. Об этом заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников в ходе совещания по развитию туризма с премьер-министром страны Михаилом Мишустиным.

«Также мы планируем запустить первые групповые безвизовые поездки туристов с Ираном и Китаем. Мы обменялись перечнем туроператоров, все процедуры завершены, и со дня на день мы рассчитываем, что первые группы к нам приедут, дадут дополнительный турпоток», – сказал Максим Решетников.

6 февраля КНР в экспериментальном режиме возобновила туристические поездки для организованных групп путешественников, в том числе в Россию. 20 февраля в Минэкономразвития РФ сообщали, что соглашение между Россией и КНР о безвизовых групповых туристических поездках возобновило действие. Согласно документу, для пропуска китайских туристов в Россию Минэкономразвития должно получить актуализированный список китайских туристических компаний, которые планируют направлять групповые туры в рамках соглашения, и передать его Пограничной службе ФСБ РФ.

«Мурманская область готова к приёму иностранных туристов. Сегодня в регионе появились новые объекты размещения и питания, сформированы новые туристические продукты, в том числе благодаря национального проекту «Туризм и индустрия гостеприимства», а также региональному плану «На Севере – жить. В Мурманской области 6 региональных туроператоров получили право осуществлять деятельность по реализации Соглашения между правительством РФ и правительством КНР о безвизовых групповых туристических поездках», – подчеркнула заместитель губернатора Мурманской области Ольга Кузнецова.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, по итогам 2022 года Мурманскую область посетили 539,4 тысячи человек, из них 18,4 тысячи гостей - иностранные туристы.