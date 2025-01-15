Между Управлением по реализации антикоррупционной политики и Прокуратурой Мурманской области подписано соглашение о взаимодействии

Профилактика коррупции – важная часть государственной политики. Соглашение о взаимодействии между Прокуратурой Мурманской области и Управлением по реализации антикоррупционной политики будет способствовать укреплению мер по предупреждению коррупции и созданию эффективной системы борьбы с правонарушениями в государственных и муниципальных учреждениях.

Данное соглашение подразумевает активное сотрудничество в разработке и реализации антикоррупционных инициатив, обмен информацией и опытом, а также совместные усилия по повышению правовой грамотности и формированию антикоррупционной культуры как среди граждан, так и среди сотрудников госорганов.

«Подписанное соглашение – это важный шаг к обеспечению прозрачности и ответственности в деятельности органов власти. Профилактика коррупции должна стать неотъемлемой частью государственной политики», – подчеркнул начальник Управления по реализации антикоррупционной политики Михаил Пшеничный.

Ожидается, что сотрудничество между двумя ведомствами обеспечит системный подход к борьбе с коррупцией, снизит риски злоупотреблений властью и повысит доверие граждан к государственным институтам, отмечает Управление по реализации антикоррупционной политики Мурманской области.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/