Международная акция «Диктант Победы» состоится 24 апреля в рамках проекта «Историческая память»

Об этом сообщил председатель общественного совета проекта «Историческая память», председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин на заседании оргкомитета «Наша Победа». В год 80-летия Великой Победы участниками акции стали 2,7 миллиона человек, из них более 13 тысяч человек – в Мурманской области.

По словам Сергея Нарышкина, создание проекта «Историческая память», в рамках которого проводится множество патриотических мероприятий и которому в 2026 году исполняется 20 лет, стало ответом на два назревших в обществе запроса: защитить историческую правду, прежде всего о событиях Великой Отечественной войны и решающем вкладе Советского Союза в разгром гитлеровской Германии, а также сохранить памятники культурного наследия, расположенные по всей стране, в том числе в малых городах и сельской местности.

«В проект включились люди разных возрастов и профессий, педагоги, поисковики, реставраторы, студенты, школьники. Направлений работы тоже становилось всё больше. Добавилась адресная помощь ветеранам, поддержка школьных и университетских музеев, масштабные просветительские акции. Проект «Историческая память» объединяет всю страну, помогает решать конкретные проблемы и параллельно служит настоящей школой гражданственности для каждого, кто принимает в нём участие», — сказал Сергей Нарышкин.

В свою очередь координатор проекта, руководитель Центрального исполкома «Единой России» Александр Сидякин добавил, что за семь лет проведения «Диктанта Победы» количество площадок акции выросло в 27 раз, а число участников — в 18 раз. К акции присоединились учащиеся 22,5 тысячи школ и колледжей и почти 800 вузов в России и за ее пределами. Существенно расширилась и международная аудитория: более 21 тысячи иностранных участников написали тест за рубежом.

По его словам, восьмой «Диктант Победы» проведут с учётом празднования 130-летия легендарного военачальника, маршала Советского Союза Георгия Жукова.

«В тестовые задания войдут вопросы, посвящённые Георгию Константиновичу, другим советским военачальникам, а также юбилейным датам, приходящимся на 2026 год. Отдельный блок — о тематике СВО», — подчеркнул Александр Сидякин.

Кроме того, продолжится работа по увеличению количества площадок. Напомним, в прошлом году в Мурманской области было организовано 312 площадок. Среди уникальных – тяжёлый атомный ракетный крейсер «Петр Великий», Мурманский филиал фонда «Защитники Отечества», Духовный реабилитационно-спортивный центр, музейно-выставочный комплекс «Долина Славы», Этнографический саамский комплекс в Туломе, Свято-Троицкий Феодоритов Кольский мужской монастырь.

«Диктант Победы» – это не просто проверка знаний, а наш ответ на попытки фальсификации истории. Радует, что все больше северян хотят внести свой вклад в сохранение памяти о Великой Отечественной войне». Наш священный долг – хранить и передавать историческую память детям и внукам, чувствовать связь с прошлым и осознать ответственность перед будущим. Призываем всех 24 апреля поддержать всенародный проект, который превратился в неотъемлемую часть празднования главного праздника – Дня Победы», - сказал региональный координатор партийного проекта «Историческая память» Михаил Белошеев.

В 2026 году планируется выпустить 10 почтовых марок, посвящённых героям СВО, и впервые пять из них посвятят военкорам. Запланирован выпуск электронной брошюры «100 вопросов «Диктанта Победы».

Напомним, «Диктант Победы» инициирован партией «Единая Россия» в рамках проекта «Историческая память».

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/561566/#&gid=1&pid=5