Международная акция «Сад памяти»: жители Мурманской области высадили ещё две тысячи сеянцев в память о защитниках Заполярья

В июне с наступлением тепла жители Заполярья продолжают массово поддерживать международную акцию «Сад памяти». Более двух тысяч сеянцев сосны высадили в Мурманской области сегодня в Мончегорском лесничестве. В 90-х годах во время сильного природного пожара здесь выгорел большой участок леса – теперь это место обретёт новую жизнь и смысл.

В акции приняли участие местные жители, добровольцы, сотрудники министерства природных ресурсов, экологии и рыбного хозяйства Мурманской области, а также волонтёры «Комбината Добра», вышедшие на мероприятие семьями. Партнером акции выступил «Норникель».

Высаженные деревья посвятили защитникам Заполярья. Каждый участник при этом вспоминал своих героев. Так, отцу участницы акции «Сад памяти» Ольги Зыппельт Олегу Зыппельту было всего 13 лет, когда он с семьёй ушёл в Смоленский партизанский полк особого назначения. В соседнем полковом батальоне служил будущий Герой Советского Союза сержант Красной Армии Михаил Егоров, который вместе с Мелитоном Кантарией водрузил над Рейхстагом Знамя Победы.

«Когда отец вернулся со своим отцом и братьями домой в поселок Ореховск под Оршей, то пошел в третий класс. Войну вспоминать не любил, — рассказала Ольга Зыппельт. — Участие в акции «Сад памяти» — важное и трогательное событие для нашей семьи. Ведь жизнь продолжается благодаря таким, как мой отец».

«В Мурманской области проведению подобных акций уделяется особое внимание на самом высоком уровне. Сегодняшняя посадка молодых деревьев на территории Мурманской области особенно актуальна в год 80-летия начала Великой Отечественной войны», - отметил заместитель начальника Департамента лесного хозяйства по Северо-Западному федеральному округу Александр Юрченко. Александр Юрченко также подчеркнул, что в общей сложности на территории округа высажено более трёх миллионов деревьев.

Всего участники акции в стране и за её пределами высадили уже 31 миллион деревьев ­ на четыре миллиона больше поставленной цели.

Напомним, с марта в России и за рубежом традиционно планировалось высадить 27 миллионов деревьев в память о 27 миллионах погибших в годы Великой Отечественной войны. Особый вклад в этом году в акцию внесли школьники, которые по всей стране в поддержку формата #СадПамятиВшколе создавали Сады памяти на Последний звонок. Другие же участники акции ввиду климатических особенностей создавали сады онлайн, рисуя их и загружая работы на сайт акции садпамяти2021.рф. Теперь со своими рисунками дети имеют возможность выйти и посадить настоящие деревья. В Мончегорске это учащиеся школы №8. Как отметила учитель школы Любовь Масько, акция находит отклик благодаря тому, что об истории Великой Отечественной войны, местных героях говорят и в школе на уроках патриотического воспитания, и дома.

«Это и помогает сохранить в наших будущих поколениях память о подвиге каждого, кто жил в то непростое время», - подчеркнула Любовь Масько.

Мурманская область передала эстафету проведения акции Камчатскому краю. «Сад памяти» продолжается еще в ряде регионов страны, среди которых Нижегородская, Новгородская и Кировская области, Красноярский край и другие. Последние Сады памяти в этом году появятся 22 июня, в День памяти и скорби. Одно из центральных мероприятий в годовщину 80-летия с начала Великой Отечественной войны состоится на территории Брестской крепости.