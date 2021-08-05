Международная экспедиция изучит климатические изменения, происходящие в Арктике

Международная научная экспедиция на научно-экспедиционном судне «Академик Трёшников» сегодня отправилась из Мурманска в Арктику. Цель экспедиции – арктические архипелаги: Новая Земля, Северная Земля, Земля Франца-Иосифа.

Организатором экспедиции выступил российский Арктический и Антарктический научно-исследовательский институт. А вдохновителем - известный шведский ученый, бизнесмен и меценат Фредерик Паулсен.

Он не первый год сотрудничает с нашими полярниками, неоднократно участвовал в российских экспедициях в высокие широты и даже финансировал некоторые из них. В частности, в 2007 году вместе с Русским географическим обществом спонсировал глубоководную экспедицию «Арктика-2007». Впрочем, финансовыми вопросами участие шведа не ограничивалось. В составе экипажа батискафа «Мир» он спускался на дно Северного Ледовитого океана. Заслуги Паулсена отмечены на государственном уровне, он кавалер орденов Дружбы и Почёта, а также является почётным консулом РФ в швейцарской Лозанне. Про себя шведский меценат часто говорит, что путешествовал по России намного больше, чем любой её житель.

- Мы давно сотрудничаем с Фредериком Паулсеном. Несколько лет назад он участвовал в нашей экспедиции вокруг Антарктиды, - рассказал Александр Макаров, директор Института Арктики и Антарктики. – А в прошлом году – к столетию института – Фредерик предложил организовать научную экспедицию к арктическим островам. Увы, из-за пандемии планы сорвались, но от такого замечательного проекта отказываться не хотелось, поэтому мы реализуем его сейчас.

- Это будет международный проект, - подхватывает тему Фредерик Паулсен. – В экспедиции участвуют учёные из 15 стран, включая Францию, Германию, Швейцарию и, конечно, Россию. В вопросах исследования Арктики у русских полярников самый богатый опыт. Цель нашего экспедиции – изучить климатические изменения, происходящие в Арктике.

Судно «Академик Трёшников», которое стояло у причалов Мурманского морского рыбного порта, на этой неделе готовилось к очередному долгому путешествию по полярным морям, экипаж загружал топливо, продукты, оборудование, сообщила пресс-служба АО «ММРП».

Фото: http://mmrp.ru/news/70/akademik/