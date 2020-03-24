Международная группа хакеров разоблачена в России

Федеральная служба безопасности (ФСБ) России сообщила сегодня о задержании группы из более чем 30 хакеров за продажу краденых банковских карт через 90 торговых интернет-площадок.

«В 11 субъектах РФ… пресечена противоправная деятельность организованной группы, которая специализировалась на продаже краденных данных кредитных и расчетных карт российских и зарубежных финансовых учреждений, полученных в результате неправомерного доступа к учетным записям пользователей интернета и платежных систем», — сообщает служба.

Отмечается, что задержания прошли в нескольких субъектах России. Это Крым, Северная Осетия, Калужская, Ленинградская, Московская, Псковская, Самарская и Тамбовская области. А также в трех крупных городах: Москве, Санкт-Петербурге и Севастополе.

По информации следствия, мошенники продавали украденые данные посредством сети, состоящей из более чем 90 интернет-магазинов. Денег лишились граждане различных государств (в настоящее время их точное число не называется), на карты которых покупались дорогостоящие товары в интернете.

Как пишет 1prime.ru, обыски проходили сразу по 62 адресам, где и были изъяты свыше миллиона долларов и трех миллионов рублей наличными. Также были изъяты серверы, поддельные документы, в том числе «ксивы» силовиков, огнестрельное оружие, наркотики, золотые слитки и драгоценные монеты.

Среди задержанных оказались не только граждане России, а также граждане Украины и Литвы. 25 из них уже предъявили обвинение по статье «Неправомерный оборот средств платежей», они заключены в СИЗО.

Некоторые из задержанных ранее имели проблемы с законом.

Сейчас используемые группировкой хакеров интернет-магазины ликвидированы.