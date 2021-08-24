Международная страховая инспекция подтвердила высокий уровень надёжности и безопасности Кольскаой АЭС

Эксперты ядерного страхового пула России, Великобритании и Люксембурга высоко оценили уровень эксплуатационной безопасности Кольской атомной электростанции.

В состав международной комиссии, которая работала на Кольской АЭС с 17 по 19 августа, вошли представители страховых компаний «АIG», «Northcourt» (Великобритания), «NIRA» (Люксембург), АО «Атомный страховой брокер», АО «СОГАЗ» (Россия), Российская Национальная Перестраховочная Компания (АО «РНПК»), «Специальное управление ФПС №72 МЧС России» и АО «Концерн Росэнергоатом».

Инспекторы проверили ядерную безопасность, эксплуатацию, противопожарную защиту предприятия, осмотрели производственные площадки четырёх энергоблоков Кольской АЭС, оценили уровень профессиональной подготовки персонала на базе учебно-тренировочного подразделения АЭС, провели интервьюирование руководителей и специалистов атомной станции.

«Кольская атомная станция работает эффективно и безопасно, являясь примером для других объектов электроэнергетики, - подчеркнул руководитель инспекции Михаил Загвозкин. – Состояние площадки АЭС, маркировка оборудования, зданий, сооружений оценивается на очень высоком уровне. Среди сильных сторон наша команда отметила успешную реализацию программы модернизации энергоблоков первой очереди с повторным продлением сроков эксплуатации, эффективность технологий, применяемых на комплексе по переработке жидких радиоактивных отходов (КП ЖРО), использование технологий предварительной визуализации сценариев работы персонала в зоне контролируемого доступа, комплекса машинного зрения на базе современных нейронных сетей, для повышения уровня охраны труда». Эксперты также отметили высокую квалификационную подготовку персонала АЭС и эффективную работу по сохранению здоровья персонала.

Как сообщает управление информации и общественных связей КАЭС, главный инженер Кольской АЭС Владимир Матвеев поблагодарил команду Международной страховой инспекции за объективную оценку состояния атомной станции и отметил важность дальнейшего совершенствования производства на основе наблюдений и рекомендаций экспертной комиссии.

Итогом международной страховой инспекции станет технический отчёт с рекомендациями, который будет готов через четыре месяца.