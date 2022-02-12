Международное сотрудничество – залог развития и совершенствования безопасности приграничных территорий!

11 февраля делегация иностранных гостей, в состав которой вошли военные атташе Австрии, Финляндии, Швейцарии, Швеции и сотрудники посольств данных стран посетили подразделения МЧС России в Мурманской области.

МЧС России на протяжении многих лет уделяет особое внимание вопросам развития международного сотрудничества в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, поэтому во время посещения Мурманского Арктического комплексного аварийно-спасательного центра МЧС России делегация иностранных дипломатических сотрудников ознакомилась с техникой и снаряжением, представленным на территории Мурманской области – от беспилотных летательных аппаратов и снегоходов до пожарных и аварийно-спасательных автомобилей, а также передвижной барокамеры на базе автомобиля КамАЗ.

После обзорной экскурсии спасатели МЧС России совместно с коллегами из областной аварийно-спасательной службы провели демонстрационные учения по ликвидации дорожно-транспортного происшествия.

Как отметил Кристоф Гертч, военный атташе Посольства Швейцарии в России: «Я не первый раз посещаю Мурманск, в сентябре 2021 года был на учениях МЧС России. Хочу поблагодарить МЧС России за оказанную возможность знакомиться с деятельностью подразделений, это было очень познавательно, мы очень благодарны. Защита населения – очень важное дело и, наверное, особенно для России, очень большой страны. Ваша снаряжение смотрится очень профессионально, современно и солидно!»

Фото: https://51.mchs.gov.ru/deyatelnost/stranicy-s-glavnoy/press-sluzhba/novosti/4678052#group=group-2&photo=5