Международное сотрудничество Мурманской области и Королевства Норвегия в части ТКО продолжается

Вопросы международного сотрудничества и обмена опытом в части реализации мероприятий по обращению с ТКО обсудили на очередном заседании российско-норвежской рабочей группы в рамках проекта ЗАГР-1. От Мурманской области в мероприятии приняли участие первый заместитель министра энергетики и ЖКХ Алена Кузнецова, руководители Мурманского филиала АО «Ситиматик», представители общественных организаций АНО «Центр экологических инициатив «Чистая Арктика» и АНО «Беллона».

Норвежскую сторону представили директорат окружающей среды, в том числе руководитель отдела северных территорий и двустороннего сотрудничества Андре Каммерюд, представители крупных межмуниципальных компаний по управлению отходами «Remiks и Øfas», завода по переработке отходов в энергию «Kvitebjørn Bio-El».

Встреча состоялась в формате видеоконференцсвязи.

В приветственном слове Алёна Кузнецова отметила, что для дальнейшей успешной реализации реформы в регионе, а также объективного анализа результатов проведенных мероприятий очень важен обмен положительным опытом с передовыми странами, где активно реализуется экологическая политика, применяются технологии, направленные на охрану окружающей среды, обеспечение экологической безопасности и природопользования. «Королевство Норвегия одна из этих стран», – подчеркнула она.

Андре Каммерюд в свою очередь также отметил позитивный эффект от информационного сотрудничества и выразил готовность, при благоприятной эпидемиологической обстановке, перевести встречи в очный формат.

В рамках повестки участники обсудили опыт обращения и переработки ТКО в муниципалитетах северной части Королевства Норвегия. Не остались без внимания технологии, используемые для переработки ТКО.

«Сжигание, как этап многоступенчатой цепи обращения с отходами, ведёт к выбросу газов из труб перерабатывающий заводов. Эти газы содержат опасные химические вещества, пыль и кислотные компоненты. Разработанная в стране система мониторинга очистки дымовых газов гарантирует низкие выбросы в атмосферу», – рассказал Рюне Дирдал, управляющий директор завода по переработке отходов в энергию «Kvitebjørn Bio-El AS».

Мурманская область выступила с докладом о развитии системы обработки и утилизации ТКО в регионе. Материал включал информацию о ходе реформы в целом, а также дополнительно проводимых мероприятиях по внедрению раздельного накопления отходов, вовлечению отходов в производство.

«Все мероприятия, проводимые правительством Мурманской области, организациями в сфере обращения с ТКО, а также торговыми компаниями, уже сформировали устойчивый курс на создание современной и экологичной системы обращения с отходами, направленной на их максимальное вовлечение в производство и, тем самым снижение количества полигонного захоронения», – подчеркнула Алёна Кузнецова.

Результатом встречи стало достижение ряда договоренностей по содержанию повестки предстоящих заседаний, а также согласование плана совместной работы на 2021-2022 гг.

Как сообщает Министерство энергетики и ЖКХ, соглашением о сотрудничестве в области охраны окружающей среды между Правительством РФ и Правительством Королевства Норвегии от 3 сентября 1992 года сформирована Смешанная российско-норвежская комиссия. В целях осуществления двустороннего взаимодействия в рамках комиссии создана российско-норвежская группа по предотвращению загрязнения окружающей среды. В рамках деятельности группы реализуется проект «Обращение с отходами в Мурманске» (ЗАГР-1).