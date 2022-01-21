Международное сотрудничество в спортивной сфере

Вчера состоялся международный онлайн-форум между китайской провинцией Хэйлунцзян и городами-побратимами. В мероприятии, посвященном проведению Пекинских Зимних Олимпийских игр, приняли участие представители администрации города Мурманска.

– В условиях ограничительных мер, связанных с недопущением распространения коронавирусной инфекции, в условиях закрытых границ, город продолжает развивать межмуниципальное сотрудничество, в том числе с зарубежными странами. Мы готовы к участию в совместных проектах и мероприятиях в различных сферах, – прокомментировала временно исполняющий полномочия главы администрации города Мурманска Валентина Доцник.

Стоит отметить, что два мурманских спортсмена вошли в состав Олимпийской сборной России и будут представлять Мурманск на предстоящих международных соревнованиях в Пекине.

В столице Заполярья, учитывая климатические особенности, активно развиваются зимние виды спорта. Создаются комфортные условия для занятий, модернизируется спортивная инфраструктура, строятся новые спортивные объекты. Благодаря такой масштабной работе, мурманские спортсмены достойно представляют город-герой на турнирах и соревнованиях различных уровней.

фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=21795&page=1