Международные эксперты проверят Кольскую АЭС

На Кольской АЭС стартовал предварительный визит экспертов Московского центра Всемирной ассоциации организаций, эксплуатирующих атомные станции (МЦ ВАО АЭС). Он проходит в рамках подготовки к партнёрской проверке, которая состоится на атомной станции в октябре текущего года с участием международных экспертов.

В течение недели команда ВАО АЭС под руководством Анатолия Зинченко изучит состояние дел на атомной станции по таким направлениям как: эксплуатация, химия, ремонт, радиационная безопасность, инженерная поддержка, подготовка персонала, противопожарная защита, организация и администрация.

Приветствуя участников мероприятия, главный инженер Кольской АЭС Владимир Матвеев выразил надежду на конструктивное и плодотворное сотрудничество и подчеркнул, что специалисты атомной станции нацелены на открытость в вопросах безопасности.

Цель предвизита – обеспечение взаимного понимания задач и методологии будущей партнерской проверки, проведение обходов рабочих помещений Кольской АЭС, наблюдение за работой персонала, интервью с руководителями.

В ходе проверки команда ВАО рассмотрит области корпоративного лидерства, управления, надзора и мониторинга, независимого надзора, поддержки и эффективности, человеческих ресурсов и коммуникации. На Кольской АЭС это будет пятая партнерская проверка из ВАО АЭС.

По окончании проверки, которая завершится 10 апреля, будет согласован протокол организации партнерской проверки ВАО АЭС на площадке Кольской АЭС.

Как сообщает управление информации и общественных связей КАЭС, ВАО АЭС – некоммерческая организация, не является надзорным органом. Ассоциация создана в 1989 году. По типам реакторов ее члены входят в четыре региональных центра – Атлантский, Московский, Парижский и Токийский. Деятельность ассоциации направлена на реализацию главной цели – максимального повышения безопасности и надежности эксплуатации АЭС путем обмена информацией, содействия установлению контактов среди членов ВАО АЭС, сравнения результатов их работы, а также внедрение передового опыта.