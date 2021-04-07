В Мурманской области пройдёт выборочное наблюдение трудоустройства выпускниковНа участке федеральной трассы Р-21 «Кола» в районе Долины Славы закроют движение транспорта 8 мая
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика (16+)07.04.21 15:00

Международные эксперты проверят Кольскую АЭС

На Кольской АЭС стартовал предварительный визит экспертов Московского центра Всемирной ассоциации организаций, эксплуатирующих атомные станции (МЦ ВАО АЭС). Он проходит в рамках подготовки к партнёрской проверке, которая состоится на атомной станции в октябре текущего года с участием международных экспертов.

В течение недели команда ВАО АЭС под руководством Анатолия Зинченко изучит состояние дел на атомной станции по таким направлениям как: эксплуатация, химия, ремонт, радиационная безопасность, инженерная поддержка, подготовка персонала, противопожарная защита, организация и администрация.

Приветствуя участников мероприятия, главный инженер Кольской АЭС Владимир Матвеев выразил надежду на конструктивное и плодотворное сотрудничество и подчеркнул, что специалисты атомной станции нацелены на открытость в вопросах безопасности.

Цель предвизита – обеспечение взаимного понимания задач и методологии будущей партнерской проверки, проведение обходов рабочих помещений Кольской АЭС, наблюдение за работой персонала, интервью с руководителями.

В ходе проверки команда ВАО рассмотрит области корпоративного лидерства, управления, надзора и мониторинга, независимого надзора, поддержки и эффективности, человеческих ресурсов и коммуникации. На Кольской АЭС это будет пятая партнерская проверка из ВАО АЭС.

По окончании проверки, которая завершится 10 апреля, будет согласован протокол организации партнерской проверки ВАО АЭС на площадке Кольской АЭС.

Как сообщает управление информации и общественных связей КАЭС, ВАО АЭС – некоммерческая организация, не является надзорным органом. Ассоциация создана в 1989 году. По типам реакторов ее члены входят в четыре региональных центра – Атлантский, Московский, Парижский и Токийский. Деятельность ассоциации направлена на реализацию главной цели – максимального повышения безопасности и надежности эксплуатации АЭС путем обмена информацией, содействия установлению контактов среди членов ВАО АЭС, сравнения результатов их работы, а также внедрение передового опыта.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Мурманчане стали чаще использовать для расчётов банковские карты
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ПОПРАВКИ В БЮДЖЕТМурманская областная Дума: ИТОГИ ГОДАМурманская областная Дума: «РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ВСТРЕЧИ»
-Политбарометр (18+)
ПодробнееТатьяна Кусайко – первая!
-

Последние комментарии

Почитатель таланта водителя-ветерана троллейбуса Владимира Владимировича Долинина.
02.04.21 16:24
Здравствуйте, горожане и гости города-героя, жители Кольского Заполярья! Радостно и приятно читать такие новости! Владимир Владимирович Долинин, а попросту дядя Вова, при жизни стал городской легендо
Комментарий к новости:«Сто тысяч дорог позади» Владимира Долинина
Бурак (Смирнова) Ю. Г., заместитель директора по ВР МБОУ "Кадетская школа города Мурманска".
02.04.21 15:49
Приятно и радостно узнавать, что воспитатель МАДОУ г. Мурманска № 123 "Белоснежка" Светлана Фёдоровна Дедовец стала победителем городского конкурса педагогов муниципальных образовательных учреждений "
Комментарий к новости:Сотрудница детского сада №123 Мурманска Светлана Дедовец - «Воспитатель Мурманской области-2021»
Тина
02.04.21 10:47
Какой ужас!!! Страна на газ переходит. А тут. Ппц, 50 годы, 20 века!!!
Комментарий к новости:В Североморске продолжается строительство новой котельной
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
29303112345678910111213141516171819202122232425262728293012
-Скоро в эфире21:00«Международные новости». Информационная программа (12+)21:30Новости. Информационная программа (12+)22:00«Дом с лилиями». Художественный сериал, 23 серия (16+)
-PRO Деньги (16+)Мурманчане стали чаще использовать для расчётов банковские карты-PRO Валюту (16+)Курс евро подскочил почти на 2,2 рубля, а доллар укрепился почти на 1,4 рубля-PRO Энергетику (18+)Международные эксперты проверят Кольскую АЭС-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 7 апреля-PRO Нефть и газ (18+)Вопрос газификации нашего региона Андрей Чибис обсудил в Москве с Денисом Мантуровым-PRO Законы (18+)В региональный закон о мерах поддержки нуждающихся семей с детьми внесены изменения
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Наложение ареста на единственное жильё признано законным
© 2009 - 2021
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика