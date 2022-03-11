Международные фармкомпании пока не отказываются от поставок в РФ

Случаев отказа со стороны ведущих международных фармацевтических компаний от поставок лекарственных препаратов в Россию пока нет, индустрия готова продолжать осуществлять их, сообщил «Интерфаксу» исполнительный директор Ассоциации международных фармацевтических производителей (AIPM) Владимир Шипков.

«Нет, не фиксируются. Нет ни одного случая, факта (отказа). Даже нет ни одного пока признака», - сказал Шипков, отвечая на вопрос о том, фиксируются ли отказы в поставках лекарственных препаратов со стороны международных фармкомпаний.

Исполнительный директор сообщил, что на прошлой неделе письменно сообщил министру здравоохранения РФ Михаилу Мурашко и главе Минпромторга Денису Мантурову о том, что международная индустрия подтверждает готовность продолжать осуществлять поставки лекарственных препаратов в Россию.

По словам Шипкова, наблюдаются проблемы с поставками препаратов из-за транспортных и логистических трудностей. «Каждый день ситуация в этой части меняется, нет никакого постоянства. Но в основном пока индустрии удается самостоятельно решать те задачи с поставками, используя разные формы и подходы. И до сих пор удавалось не слишком затягивать время поставки. Но ситуация безусловно нестабильная в этой части», - сказал он.

«Мы подтверждаем свою готовность продолжать поставки не только на уровне локальных офисов, но и на уровне глобальной индустрии», - заявил исполнительный директор.

Он сообщил, что европейские, международные коллеги уже обратились в Европейскую комиссию с просьбой при вводимых санкционных ограничениях не распространять ограничения на лекарственные препараты и медицинские изделия и по возможности обеспечить «зелёные коридоры» поставок, которые были надлежащим образом отрегулированы в условиях первой волны борьбы с COVID-19.

«Это говорит о том, что не только на уровне локальных офисов, но и на уровне штаб-квартир и глобальных наших ассоциаций в Европе и в мире такая приверженность к выполнению этой миссии закреплена в официальных письмах», - добавил Шипков.

Он добавил, что Ассоциация одновременно ведёт пристальный, профессиональный мониторинг всех поставок препаратов. «Мы ввели круглосуточный режим мониторинга, анализируем дополнительные возможности с диверсификацией каналов поставки, и намерены при необходимости решать возникающие проблемы в диалоге с российскими регуляторами», - заявил исполнительный директор.