Международные фестивали, концерты столичных звёзд и яркие спектакли: в региональном Минкульте рассказали о главных культурных событиях осени

Какие культурные события ждут северян в ближайшие месяцы – вчера на оперативном совещании в правительстве Мурманской области рассказал первый заместитель министра культуры региона Тимур Давлетшин.

В октябре в Мурманской областной филармонии стартовал традиционный фестиваль «Мелодии Арктики», который продлится до декабря текущего года. В рамках фестиваля в Заполярье выступят знаменитые музыканты, одним из значимых событий станет концерт Мурманского филармонического оркестра под управлением известного композитора и дирижера Дмитрия Полякова. Культурный марафон октября будет продолжен творческой встречей с историком моды Александром Васильевым, а также Мурманской книжной ярмаркой в Областной научной библиотеке и большим блоком памятно-мемориальных мероприятий, посвященных 77-й годовщине разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье.

В ноябре пройдёт фестиваль хореографического искусства «Полярный круг» в Мурманском областном Дворце культуры и народного творчества им. Кирова, Межрегиональный фестиваль народной игрушки России регионов Северо-Западного федерального округа в Мурманском областном художественном музее, а также фестиваль науки и технологий «Фотон» в Мурманской областной научной библиотеке. Традиционно в День народного единства Мурманская область присоединится к Всероссийской акции «Ночь искусств»: музеи и театры, филармония и выставочные залы, библиотеки и дома культуры проведут творческие встречи, организуют выставки, экскурсии, мастер-классы, краеведческий диктант, показы фильмов и концерты.

Дарить положительные эмоции зрителям в ноябре будут и артисты областных театров. Мурманский областной драматический театр продолжает гастроли по региону, а афиша месяца включает в себя не только спектакли классического репертуара, но и театральный эксперимент. Областной театр кукол представит северянам более 30 постановок, одна из которых – спектакль «Эйнар и Брунилла» – рассчитана на взрослую аудиторию. Билеты на этот спектакль были распроданы более чем за месяц до показа, в том числе и благодаря программе «Пушкинская карта».

Напомним, что программа направлена на поддержку интереса молодых россиян от 14 до 22 лет к деятельности учреждений культуры и предусматривает выпуск платежной карты номиналом 3 тысячи рублей, которые можно потратить на билеты на концерты, спектакли, выставки и другие культурные мероприятия по всей стране.

«Полтора месяца реализации программы показали ее востребованность среди молодежи Мурманской области. На сегодняшний день в рамках программы приобретено 784 билетов и с каждым днем это количество только увеличивается. В 2021 году в программе участвуют 12 региональных учреждений культуры, Министерство работает над расширением этого перечня на 2022 год», – отметил в своем докладе Тимур Давлетшин.

Ознакомиться с афишей мероприятий и получить актуальную информацию о грядущих культурных событиях Кольского Заполярья все желающие могут на официальном сайте Министерства и организаций культуры, а также на страницах Минкульта в социальных сетях.

Как сообщает региональное Министерство культуры, несмотря на сложную эпидемиологическую ситуацию, первые недели осени в Заполярье были ознаменованы множеством ярких культурных событий. Так, в сентябре в Мурманской области с успехом прошли выступления Национального филармонического оркестра России под управлением Владимира Спивакова и гастроли Крымского академического театра кукол. Культурную программу октября открыли крупные традиционные мероприятия: литературный форум-фестиваль «Капитан Грей», поэтический фестиваль «Табуретка», фестиваль театров кукол стран Баренцева региона, фестиваль-конкурс творчества детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья «Созвездие». Кроме того, впервые в Заполярье прошёл Фестиваль музеев Арктики «Museum Crossing Arctic World».

Ценители классической музыки в октябре смогли посетить выступление камерного ансамбля «Солисты Москвы» под руководством Юрия Башмета в Мурманской областной филармонии, который открыл фестиваль «Мелодии Арктики».