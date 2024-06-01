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Мурманская область. Арктика (16+)01.06.24 10:30

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ УСЛУГИ В СЕРБИИ

Сербия – популярная страна для иммиграции и открытия банковских счетов, поскольку тут имеется множество разного рода международных организаций. Удобнее всего заказать финансовые услуги на портале – специалисты выполнят всю необходимую работу быстро и без проблем.

Почему стоит выбрать именно Сербию

Необходимо рассмотреть основные причины, по которым люди решают заказать финансовые услуги именно в Сербии:

  1. Простая и дружелюбная налоговая система. Есть соглашения о защите инвесторов-иностранцев.
  2. Счета доступны в разных валютах, в том числе американских долларах, швейцарских франках, рублях и так далее. Платежи SWIFT работают стабильно.
  3. Сама страна имеет высокий уровень жизни по доступным ценам, а также здесь практически нет преступности. Приятно радует развитая IT-инфраструктура.
  4. Низкие комиссии за обслуживание компании профессионалами.
  5. Дружеские отношения со странами ЕС, США и Россией.
  6. Инвестиции в Сербию открывают возможность стать гражданином Европы.
  7. Наличие большого количества рабочих мест.

Банковская система в стране работает надежно и стабильно. Депозиты до 50 000 евро имеют страховку. Кстати, если вы получите статус резидента, то сможете извлечь выгоду: налоги в Сербии сейчас ниже, чем в других европейских странах. Поэтому будет удобно вести бизнес так, как вам хочется. Стабильная ситуация в стране также является большим преимуществом, которое привлекает многих людей.

Почему стоит обратиться в компанию Offshore Pro Group

Компания Offshore Pro Group предлагает помощь с финансовыми услугами в Сербии. Офис в стране работает с 2017 года, а основная специализация фирмы – помощь иностранным инвесторам. Предлагаются следующие услуги:

  • регистрация компании в Сербии;
  • регистрация филиала для оффшорной компании;
  • открытие корпоративных счетов в местных банках;
  • покупка готовой компании с уже зарегистрированным счетом в банке;
  • открытие личного или корпоративного счета;
  • регистрация ассоциации;
  • создание траста, который поможет защитить активы.

Кроме того, при необходимости специалисты помогут организовать и развить бизнес, взаимодействуя при этом как с сербскими, так и международными банками.

Чтобы начать сотрудничество, нужно просто изучить информацию на сайте и связаться любым удобным способом. Если у вас возникнут какие-либо вопросы, всегда можно обратиться к сотрудникам за консультацией. Они расскажут обо всех важных моментах, связанных с предлагаемыми услугами.

 

 

 

 

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ИП Семенцов

ИНН 540703370928

63.11

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