МЕЖДУНАРОДНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ УСЛУГИ В СЕРБИИ

Сербия – популярная страна для иммиграции и открытия банковских счетов, поскольку тут имеется множество разного рода международных организаций. Удобнее всего заказать финансовые услуги на портале – специалисты выполнят всю необходимую работу быстро и без проблем.

Почему стоит выбрать именно Сербию

Необходимо рассмотреть основные причины, по которым люди решают заказать финансовые услуги именно в Сербии:

Простая и дружелюбная налоговая система. Есть соглашения о защите инвесторов-иностранцев. Счета доступны в разных валютах, в том числе американских долларах, швейцарских франках, рублях и так далее. Платежи SWIFT работают стабильно. Сама страна имеет высокий уровень жизни по доступным ценам, а также здесь практически нет преступности. Приятно радует развитая IT-инфраструктура. Низкие комиссии за обслуживание компании профессионалами. Дружеские отношения со странами ЕС, США и Россией. Инвестиции в Сербию открывают возможность стать гражданином Европы. Наличие большого количества рабочих мест.

Банковская система в стране работает надежно и стабильно. Депозиты до 50 000 евро имеют страховку. Кстати, если вы получите статус резидента, то сможете извлечь выгоду: налоги в Сербии сейчас ниже, чем в других европейских странах. Поэтому будет удобно вести бизнес так, как вам хочется. Стабильная ситуация в стране также является большим преимуществом, которое привлекает многих людей.

Почему стоит обратиться в компанию Offshore Pro Group

Компания Offshore Pro Group предлагает помощь с финансовыми услугами в Сербии. Офис в стране работает с 2017 года, а основная специализация фирмы – помощь иностранным инвесторам. Предлагаются следующие услуги:

регистрация компании в Сербии;

регистрация филиала для оффшорной компании;

открытие корпоративных счетов в местных банках;

покупка готовой компании с уже зарегистрированным счетом в банке;

открытие личного или корпоративного счета;

регистрация ассоциации;

создание траста, который поможет защитить активы.

Кроме того, при необходимости специалисты помогут организовать и развить бизнес, взаимодействуя при этом как с сербскими, так и международными банками.

Чтобы начать сотрудничество, нужно просто изучить информацию на сайте и связаться любым удобным способом. Если у вас возникнут какие-либо вопросы, всегда можно обратиться к сотрудникам за консультацией. Они расскажут обо всех важных моментах, связанных с предлагаемыми услугами.

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