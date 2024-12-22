Международные соревнования по плаванию принесли пловцу из Полярных Зорь комплект медалей

VtcnysQ51 Что-то в Год семьи в Кольском Заполярье с демографией провал, если судить по данным Мурманскстата. Естественная убыль 2130 человек на 1 октября этого года, родившихся тоже меньше - минус 269 северян. Комментарий к новости: «На поддержку семей в бюджете Мурманской области 2025 года заложено почти 5 миллиардов рублей»: губернатор Андрей Чибис принял участие в профильном заседании Госсовета при Президенте России

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