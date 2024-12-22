Мурманская область. Арктика (16+)22.12.24 19:15
Международные соревнования по плаванию принесли пловцу из Полярных Зорь комплект медалей
В Центре волнах видов спорта «Невская волна» Санкт-Петербурга завершились международные соревнования по плаванию «Кубок Владимира Сальникова». За победу боролись 330 лучших пловцов, среди участников 42 региона России, всего 14 стран.
Как сообщает Министерство спорта Мурманской области, по завершению соревнований Павел Самусенко из Полярных Зорь одержал победу на дистанции 100 метров баттерфляем. Также спортсмен стал серебряным призёром на дистанции 100 метров на спине, и взял бронзовую медаль на дистанции 50 метров на спине.
Тренирует талантливого пловца Екатерина Лебедик.
Фото: https://gov-murman.ru/info/news/
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