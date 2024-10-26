Международный аэропорт Мурманск с 27 октября переходит на осенне-зимнее расписание полётов

В период действия осенне-зимнего расписания полёты из Мурманска будут осуществлять 9 авиакомпаний по 8 направлениям. Ежедневно в Москву (Домодедово, Шереметьево) планируется до 8 рейсов, в Санкт-Петербург - до 4. Кроме того, еженедельные регулярные рейсы свяжут Мурманск с Архангельском, Казанью, Калининградом, Сочи и Череповцом.

Полёты в Калугу и Минск (Беларусь) временно отменены.

Как сообщает vk.com/airport.murmansk, осенне-зимнее расписание полётов продлится до 29 марта 2025 года.

В зимнее время на аэродроме будет эксплуатироваться 12 единиц различной снегоуборочной и очистительной техники. Общее количество транспорта в автоколонне специальных машин, привлеченных к обслуживанию воздушных судов в зимний период, составит 41 единицу техники, в их числе машины-деайсеры, которые могут проводить противообледенительную обработку самолёта с запущенными двигателями.