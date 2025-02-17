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Мурманская область. Арктика (16+)17.02.25 11:30

Международный арктический форум – стимул для развития Мурманской области

Об этом 15 февраля заявил губернатор Мурманской области Андрей Чибис в ходе «прямой линии», где ответил на вопросы жителей региона, в том числе о важности проведения в Мурманске Международного Арктического форума (МАФ) «Арктика – территория диалога» 26-27 марта 2025 года.

«Проведение крупных международных мероприятий в регионах – это всегда большой стимул для их развития. Форумы привлекают большое количество людей, создают дополнительные рабочие места, формируют интерес к региону и помогают найти инвестиции в развитие инфраструктуры. Работа Арктического форума в Мурманске – это большое доверие региону и высокая ответственность для нас в разрезе проведения мероприятия на самом высоком уровне. На этом мероприятии будут обсуждаться ключевые вопросы развития Арктики, и для меня принципиально важно, что именно в Мурманске происходит обсуждение стратегии развития Российской Арктики. Проведение такого форума в нашем городе имеет особое значение для дальнейшего развития Мурманской области и арктического региона в целом», – подчеркнул Андрей Чибис, отвечая на вопрос о роли мероприятия для северного региона.

Губернатор отметил, что работа по организации форума идёт по плану при поддержке правительства Российской Федерации и Фонда «Росконгресс».

«В рамках первого заседания оргкомитета форума, который прошёл под руководством заместителя председателя правительства Российской Федерации – полномочного представителя Президента Российской Федерации в ДФО Юрия Трутнева были приняты все необходимые решения, которые уже реализуются и позволят провести подготовку по всем направлениям в кратчайший сроки», – сказал Андрей Чибис.

В период проведения форума на территории Мурманской области состоится традиционный Праздник Севера. Одним из главных событий программы мероприятий станет 51-й Мурманский лыжный марафон. В 2025 году Полярная Олимпиада станет юбилейной – спортивные состязания будут проходить в 90-й раз.

«После дополнительного анализа инфраструктурных возможностей и количества планируемых посетителей, мы, совместно с оргкомитетом марафона, приняли решение оставить проведение соревнований в прежние даты – 29-30 марта – как это и было запланировано ранее», – заявил Андрей Чибис.

Международный арктический форум «Арктика – территория диалога» – это ключевая площадка для обсуждения актуальных вопросов социально-экономического развития арктических территорий, выработки разноуровневых многосторонних механизмов совместного раскрытия и эффективного освоения мощного ресурсного потенциала Арктического региона. Организатором форума выступает Фонд «Росконгресс» при поддержке правительства Российской Федерации.

Как отмечает Министерство информационной политики Мурманской области, в 2025 году мероприятие пройдёт под девизом «На Севере – жить!». Программа форума затронет актуальные вопросы комплексного обновления и благоустройство северных городов и посёлков, повышения качества жизни людей, создания привлекательной для жизней инфраструктуры. Не менее насыщенной планируется культурная и спортивная программы МАФ-2025.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/

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