Международный арктический форум «Арктика – территория диалога» пройдёт под девизом «На Севере – жить!»

В Москве состоялась встреча советника Президента Российской Федерации, ответственного секретаря организационного комитета по подготовке к проведению Международного арктического форума «Арктика – территория диалога» Антона Кобякова и губернатора Мурманской области Андрея Чибиса.

Главной темой встречи стала подготовка к Международному арктическому форуму «Арктика – территория диалога» (МАФ), который пройдёт в Мурманске 26-27 марта 2025 года. Организатором мероприятия выступит Фонд «Росконгресс» при поддержке правительства Российской Федерации.

«Мурманск – это российские ворота в Арктику! Проведение МАФ в регионе под девизом «На Севере – жить!» символизирует не только стремление к созданию комфортной среды для жизни в суровых условиях Севера, но и подчеркивает стратегическую важность территории как ключевого пространства для экономического развития и международного сотрудничества. Ускорение экономического и инфраструктурного освоения Арктической зоны России, сохранение природного равновесия и культуры коренных северных народов являются одними из ключевых приоритетов развития страны», – подчеркнул советник Президента Российской Федерации, ответственный секретарь оргкомитета по подготовке и проведению Международного арктического форума «Арктика – территория диалога» Антон Кобяков.

Мурманская область выбрана неслучайно – она находится в крупнейшей в России и мире экономической зоне с единым набором налоговых и административных преференций, здесь расположена база Северного флота России и единственный в мире атомный ледокольный флот. По мнению участников рабочей встречи, проведение форума станет дополнительным стимулом для развития всего макрорегиона.

«Выбор девиза подчеркивает главный приоритет форума – развитие арктических территорий как пространства, где возможно не только работать, но и жить с качеством, соответствующим современным стандартам. Это задача, которая объединяет интересы всех арктических регионов нашей страны. Принимать такое масштабное и важное мероприятие – большая честь. Мы совместно с коллегами готовим по-настоящему насыщенную программу для гостей форума, как деловую, так и культурную: арктическая кухня, выступления лучших творческих коллективов, экскурсии, спортивные мероприятия и многое другое», – отметил губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, форум пройдёт 26-27 марта 2025 года, впервые после завершения успешного председательства Российской Федерации в Арктическом совете на территории Арктической зоны Российской Федерации в 2021-2023 годах, в рамках которого был запущен социокультурный проект «Душа России. Север» по поддержке малых коренных народов Севера. Его открытие состоялось на полях ВЭФ-2022 при поддержке правительства Российской Федерации. Планируется, что фестиваль войдёт в культурную программу МАФ-2025, в ходе которой эксперты обсудят развитие государственной национальной политики в отношении коренных малочисленных народов Российской Федерации и продвижение их культуры на территории страны.

Международный арктический форум является ключевой площадкой для обсуждения актуальных вопросов социально-экономического развития арктических территорий, выработки разноуровневых, многосторонних механизмов совместного раскрытия и эффективного освоения мощного ресурсного потенциала Арктического региона.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/