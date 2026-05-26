Международный Арктический форум в Мурманске - в тройке главных деловых событий 2025 года

Международный Арктический форум, состоявшийся в Мурманске, вошёл в число победителей «MICE Excellence Forum» – главного события отрасли делового туризма. МАФ-2025 занял второе место в номинации «Деловое событие года (Россия) - мероприятия с государственным участием». Торжественная церемония награждения состоялась в Москве.

«MICE Excellence Forum» - профессиональная премия в области организации корпоративных событий и делового туризма. Лучшие деловые мероприятия года с государственным участием определяло авторитетное жюри из экспертов отрасли. Оценивались в том числе актуальность события, эффективность коммуникации, уникальность, креативность и дизайн-код мероприятия.

«Форум был подготовлен в рекордно короткие сроки, и при этом прошел на высоком уровне - это отмечали сами участники. Отдельную благодарность выражаю оператору мероприятия - Фонду «Росконгресс». Победа на «MICE Excellence Forum» - это признание, уже экспертами отрасли, что Мурманская область готова принимать знаковые деловые мероприятия на самом высоком уровне. Но главная оценка нашей работы - это, безусловно, то, что с 2027 года Мурманск станет постоянной площадкой проведения Международного арктического форума «Арктика - территория диалога», - прокомментировала заместитель губернатора Александра Кондаурова.

Международный арктический форум «Арктика – территория диалога» прошёл в Мурманске в марте 2025 года. Он собрал около 1,3 тысячи участников и представителей СМИ из 21 страны и принес более 300 млн рублей в экономику региона. Форум прошёл под девизом «На Севере - жить!». Участники искали новые пути развития для Арктической зоны России, обменивались опытом и успешными практиками, выдвигали идеи и инициативы. Главным итогом МАФ-2025 стала принципиальная поддержка Президентом России ключевых для Мурманской области проектов и инициатив, выдвинутых на профильной комиссии Госсовета под руководством Андрея Чибиса.

