Международный Арктический саммит «Арктика: перспективы, инновации и развитие регионов» состоится 8-10 июня и в Москве, и Санкт-Петербурге

Очередной, шестой международный Арктический саммит «Арктика: перспективы, инновации и развитие регионов» («Арктика 2022 СПб») состоится 8-10 июня. Мероприятие пройдёт в двух городах: Москве и Санкт-Петербурге, сообщает оргкомитет саммита.

Саммит приурочен к периоду председательства России (2021-2023 гг.) в Арктическом совете, Году культурного наследия народов России, 350-летию со Дня рождения основателя Санкт-Петербурга Императора Петра I и Дню Полярника, который отмечается в России ежегодно 21 мая с 2013 года по инициативе специального представителя президента РФ по международному сотрудничеству в Арктике и Антарктике, ученого-океанолога Артура Чилингарова. Это знак признания заслуг людей, работающих на Северном и Южном полюсах Земли.

В программе саммита пленарные сессии в Москве и Санкт-Петербурге и региональная сессия в Северной столице: «Государственная программа РФ «Социально-экономическое развитие АЗРФ», на которой с докладом выступит глава Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района Е.В. Вершинин.

Информационным поводом предстоящего саммита станет подписание Соглашения между администрацией Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района и Санкт-Петербургском государственном электротехническом университете (ЛЭТИ) о сотрудничестве.

На пленарной и региональной сессиях прозвучат доклады на темы геополитики и безопасности в Арктике, социально-экономического развития Арктической зоны Российской Федерации, освоения Северного морского пути и интеграции комплексного развития транспортной инфраструктуры Арктической зоны, мировых тенденций развития нефтегазовой отрасли, развития рынка СПГ и перспектив освоения месторождения российской Арктики; направлений реализации государственной политики комплексного сопровождения глобальных промышленных проектов и устойчивого экологического пространства в части организации рационального природопользования, развития инновационных технологий, морских и авиационных роботизированных систем для освоения Российской Арктики, будут широко обсуждаться проблемы логистики и транспорта, субъектов малого и среднего предпринимательства в Арктике. Особое место в программе саммита займут круглые столы по вопросам развития науки и технологий в целях освоения Арктики, энергоэффективности объектов, подготовки кадров, аспектов культурного наследия, искусственной среды жизнедеятельности в условиях Крайнего Севера, повышения качества жизни населения, развития арктического туризма, сквозных цифровых технологий, цифровой экономики, и многие другие актуальные арктические темы.