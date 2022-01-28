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Мурманская область. Арктика (16+)28.01.22 10:00

Международный аудиовизуальный фестиваль «Инверсия» в этом году будет посвящён Северному цифровому пути

В феврале в Кольском Заполярье стартует международный аудиовизуальный фестиваль «Инверсия». По традиции он объединяет сообщества артистов и кураторов Северо-Запада России и Северной Европы в Мурманске, чтобы исследовать феномены культурной изоляции и переосмысливать традиционное негативное восприятие темноты и географической отдаленности.

Фестиваль представляет несколько форм искусства – это аудиовизуальные и световые перформансы, мультижанровая музыкальная программа от экспериментального звука и авангарда до фолка и панка, видео-арт, а также дискуссионные платформы как в традиционных, так и альтернативных пространствах диалога, что делает Инверсию уникальным событием на приграничной территории нескольких северных стран.

Тема пятого года проведения «Инверсии» – «Северный цифровой путь». По словам организаторов, эта концепция переосмысливает новые социальные, культурные и экономические отношения в Арктике, предлагая новую идею индустриальных северных регионов как интеллектуальных хабов и творческих центров.

В этом году мероприятия фестиваля пройдут со 2 по 6 февраля. В рамках фестиваля в Мурманске в областном театре кукол, Дворце культуры им. С.М. Кирова и областной филармонии пройдут совместные музыкальные концерты российских и зарубежных музыкантов. Кроме того, на базе областной научной библиотеки состоится тематическая конференция – трехдневная программа для артистов, исследователей̆, представителей̆ международных культурных институций, консульств, фестивальных организаторов, независимых менеджеров и кураторов Северо-Западного региона. Вместе с экспертами в области современной культуры участники обсудят глобальные вызовы и локальный контекст, а также то, как искусство связывает людей сквозь любые расстояния.

Как сообщает региональное Министерство культуры, выставка «Северный цифровой путь», которая откроется в Мурманском областном художественном музее, созвучна главной теме фестиваля. Проект предлагает переосмыслить социальные, культурные и экономические отношения в регионе и воспринять его как интеллектуальный порт и творческий центр.

Напомним, фестиваль стал одним из победителей грантового конкурса Президентского фонда культурных инициатив.

 

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/436587/#&gid=1&pid=1

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