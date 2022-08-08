Международный день коренных народов мира отметили в п.Тулома

В посёлке Тулома отметили Международный день коренных народов мира. В праздничных мероприятиях принял участие Спикер Мурманской областной Думы Сергей Дубовой, который отметил, что этот день символизирует возрождение традиций и веру в достойное будущее коренных народов:

- Этот праздник касается всех жителей планеты, у каждого народа есть свои корни. Кольская земля стала колыбелью малочисленного, самобытного и яркого народа – саами. За многие века они научились жить в полной гармонии с окружающим миром. Их песни и сказания, национальная одежда отражают всю многогранность и красоту северной природы. Этот древний народ отличается щедростью, мудростью и крепостью духа. Несмотря ни на что саамы сохранили свой язык и культуру. И каждый, кто развивает традиционное хозяйство, вносит вклад в укрепление саамских общин достоин признания и уважения, - сказал Сергей Дубовой.

Представителям саамских общественных организаций за большой вклад в сохранение и развитие культуры коренного малочисленного народа Сергей Дубовой вручил награды регионального парламента.

На площадке Туломского сельского Дома культуры выступили с танцевальными номерами фольклорные коллективы и исполнители из Мурманска, Апатитов, Колы, Ловозера, Лопарской и Ёнского. Здесь же работала выставка-ярмарка декоративно-прикладного творчества и саамского костюма, прошли мастер-классы по рукоделию и национальным видам спорта. Всех гостей праздника угощали традиционной саамской ухой. В завершении торжества состоялся древний саамский обряд «Костер единения».

Фото: https://duma-murman.ru/upload/iblock/62f/g3tt88ji6fpljmk2k8rc50pq1q0uowmg.jpg